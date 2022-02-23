GP陽剛「肌肉車」外型石英錶回歸　私密日期功能記住好日子

▲GP產於1976年至1978年間的Casquette石英錶回歸，推出限量820只的潮酷卡司Casquette 2.0腕錶，145,000元。（圖／GP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

第一眼見到瑞士名錶GP（Girard-Perregaux，芝柏表）潮酷卡司Casquette 2.0版本腕錶，可能驚訝品牌竟有如此前衛大膽之作，其實時空背景要追溯自70年代的石英錶風潮，GP在1976年至1978年間，共生產了8200只外型酷炫的Casquette石英錶，今年重新回歸，採用防刮陶瓷與鈦金屬材質打造限量820只的2.0版本，整只錶更輕盈僅僅107克，功能也全面升級，加入「私密日期」保存重大意義的日子。

▲GP新一代Casquette腕錶以陶瓷與鈦金屬打造。

GP潮酷卡司Casquette 2.0腕錶承襲70年代陽剛「肌肉車」外型，LED顯示的設計靈感則來自汽車尾燈，獨特形狀同時也兼顧人體工學與易讀性，而內在石英機芯進階，除了既有的小時、分鐘、秒鐘、星期和日期，新增月份、年份、計時功能、第二時區，以及可指定並提醒的「私密日期」功能。

▲Hamilton PSR Digital Quartz腕錶，32,400元。（圖／Hamilton提供）

Hamilton（漢米爾頓）也在石英風潮下催生充滿科幻感的錶款，1970年發表世界首款電子跳字腕錶，並以精確頻率發出幅射脈衝的中子星Pulsar為名，搭配獨特的枕型錶殼，風靡一時，包括讓時任美國總統福特（Gerald Ford）、英國歌手艾爾頓強（Elton John）都戴上手。品牌目前持續推出PSR腕錶，跳字顯示結合LCD和OLED技術，紅色圓點數字不僅在日間一目了然，晚上一按按鈕即可清晰讀時。

►潘瑋柏274萬GP限量錶被看光 透明錶配圓臉祝「圓」宵節快樂

►「錶王」921萬罕見追針萬年曆錶登台 新配色誘藏家

