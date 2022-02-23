太妍全身「長春花藍」套裝洩酥胸！　老粉喊：露骨不是她的風格

實習記者施至真／綜合報導

南韓女星太妍以新專輯《INVU》正式回歸，在多個音源榜都拿下首位，身為時尚駕馭能力超強的女明星，繼上回換上透視上衣大洩S曲線後，這次太妍以一身浪漫夢幻的「長春花藍」現身，只見她披上淡紫運動外套，搭配造型斜肩背心，微露香肩與酥胸，性感模樣再度引來網友大讚：「惹火身材絕了」，不過也有老粉認為造型太露骨不是她的風格。

▲太妍穿長春花藍運動套裝洩香肩。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss，下同）





太妍日前才以透視蕾絲上衣，在舞台上辣洩S曲線，這回她換上韓國潮牌NERDY最新推出的紫色運動服套裝，搭配黑色斜肩造型背心，並以「衣服不穿好」的方式小露香肩與性感胸線，絲毫不放過任何耍辣的機會，最後再以紫色簡約竹節鎖扣項鍊點綴穿搭，只見性感氛圍在率性的街頭舒適風中隨之逬發。

▲太妍同款紫色運動套裝，162,000韓元（約NT$3,783）（圖／翻攝自NERDY）



另一套造型太妍則以粉色細肩帶針織背心出鏡，胸前深U半遮胸，腰部全鏤空的設計露出大面積肌膚，隨性的後仰自拍姿勢就展現出超辣S曲線。不過最特別的是，近期造型風格強烈的太妍，這回難得畫上溫柔浪漫的長春花藍眼妝，搭配微微上揚的小貓眼線，與根根分明的捲翹睫毛，使眼神銳利的線條在柔和與精神活力之間，取得完美平衡，是近期韓國美妝圈大勢的「低妝感眼妝」。

▲太妍穿粉色細肩帶針織背心，搭配長春花藍眼妝好誘人。

太妍曬出美照後，狂吸近百萬愛心，讓不少粉絲大喊：「怎麼就算穿運動套裝還是這麼火辣，我穿就是睡衣沒穿好」、「太妍穿這套太生火，又被燒到了」、「太妍的惹火身材好性感，絕了」，不過也有一些粉絲表示：「最近造型偏露骨，真的是難以想像的轉變」、「很不像她的風格。」

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