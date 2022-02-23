fb ig video ETtoday search mobile

太妍全身「長春花藍」套裝洩酥胸！　老粉喊：露骨不是她的風格

>

實習記者施至真／綜合報導

南韓女星太妍以新專輯《INVU》正式回歸，在多個音源榜都拿下首位，身為時尚駕馭能力超強的女明星，繼上回換上透視上衣大洩S曲線後，這次太妍以一身浪漫夢幻的「長春花藍」現身，只見她披上淡紫運動外套，搭配造型斜肩背心，微露香肩與酥胸，性感模樣再度引來網友大讚：「惹火身材絕了」，不過也有老粉認為造型太露骨不是她的風格。

▲太妍挑戰全身「長春花藍」套裝洩酥胸！。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）

▲太妍穿長春花藍運動套裝洩香肩。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss，下同）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

太妍日前才以透視蕾絲上衣，在舞台上辣洩S曲線，這回她換上韓國潮牌NERDY最新推出的紫色運動服套裝，搭配黑色斜肩造型背心，並以「衣服不穿好」的方式小露香肩與性感胸線，絲毫不放過任何耍辣的機會，最後再以紫色簡約竹節鎖扣項鍊點綴穿搭，只見性感氛圍在率性的街頭舒適風中隨之逬發。

▲太妍挑戰全身「長春花藍」套裝洩酥胸！。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）

▲太妍挑戰全身 。（圖／翻攝自whoisnerdy）

▲太妍同款紫色運動套裝，162,000韓元（約NT$3,783）（圖／翻攝自NERDY）

另一套造型太妍則以粉色細肩帶針織背心出鏡，胸前深U半遮胸，腰部全鏤空的設計露出大面積肌膚，隨性的後仰自拍姿勢就展現出超辣S曲線。不過最特別的是，近期造型風格強烈的太妍，這回難得畫上溫柔浪漫的長春花藍眼妝，搭配微微上揚的小貓眼線，與根根分明的捲翹睫毛，使眼神銳利的線條在柔和與精神活力之間，取得完美平衡，是近期韓國美妝圈大勢的「低妝感眼妝」。

▲太妍挑戰全身「長春花藍」套裝洩酥胸！。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）

▲太妍穿粉色細肩帶針織背心，搭配長春花藍眼妝好誘人。

太妍曬出美照後，狂吸近百萬愛心，讓不少粉絲大喊：「怎麼就算穿運動套裝還是這麼火辣，我穿就是睡衣沒穿好」、「太妍穿這套太生火，又被燒到了」、「太妍的惹火身材好性感，絕了」，不過也有一些粉絲表示：「最近造型偏露骨，真的是難以想像的轉變」、「很不像她的風格。」

▶女人必看《三十九》，40歲前養成幸福的不二法門必學這3件事

▶孫藝真穿「一字領＋紅唇」撫媚破表！ 大逆齡網驚嘆：看不出40歲

關鍵字：

太妍, INVU, 長春花藍, 運動套裝, NERDY, 眼妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

ET Fashion

推薦閱讀

愛上就會負責到底星座Top 3 ！　第一名最癡情，付出無所求

愛上就會負責到底星座Top 3 ！　第一名最癡情，付出無所求

營養師曝指甲「5大警訊」，「直紋明顯」竟代表勞累過度

營養師曝指甲「5大警訊」，「直紋明顯」竟代表勞累過度

《金魚妻》43歲長谷川京子全裸入鏡超吸睛，逆齡美貌靠「4招」

《金魚妻》43歲長谷川京子全裸入鏡超吸睛，逆齡美貌靠「4招」

嘉義南院旅墅住一晚才770元　升等四人房還附免費早餐好划算 營養師曝5個超危險的「NG廚房習慣」！沖洗生肉反而易污染 孫藝真穿「一字領＋紅唇」撫媚破表！ 大逆齡網驚嘆：看不出40歲 IKEA爆紅冬天神器「靠枕棉被」開箱！加碼平替款只要一半價錢 專家揪「3大洗頭壞習慣」難怪容易出油又掉髮！超多女生都犯過 女人必看《三十九》，40歲前養成幸福的不二法門必學這3件事 什麼都做不好？拋開「4種心態」，人生開始一帆風順

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面