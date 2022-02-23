孝淵無辜被罵辱華後氣到出走？推RIMOWA「月球行李箱」近看超帥

記者王則絲／台北報導

韓女團少女時代成員孝淵，日前因為一張穿韓服的照片，而被陸網友出征，謾罵她這是辱華舉動，無辜受委屈的孝淵近日於IG上貼出一組推著行李箱的美照，難道是氣到準備要出走了嗎？原來只是為了曬RIMOWA新推出的超帥「月球行李箱」而已啦。

▲孝淵近日貼出一身寶寶藍色穿搭照，並曬出全新的RIMOWA超帥行李箱。（圖／翻攝自IG@hyoyeon_x_x）



先前冬奧閉幕之時，掀起了「朝鮮族漢服」與「韓服」的爭議，引發中韓兩邊的網友們隔空交火，紛爭還未平息，孝淵日前就因出席推廣韓國文化活動，穿上一身改良韓服並誇讚：「我們國家的韓服真美。」而引來大批陸網友直指「辱華」。

事實上並沒有別的意思的孝淵無辜受累，只見她最新的IG貼文裡推著一咖行李箱，好像要出遠門旅行一樣，難道是想出國散心嗎？其實孝淵只是來曬手中超帥的新行李箱的。

▲乍看以為是RIMOWA經典款，近看會發現上頭有逼真的「月球表面」設計。（圖／翻攝自IG@hyoyeon_x_x）



孝淵的行李箱乍看之下好像沒什麼特別，就是RIMOWA經典的金屬銀色與直坑條外型，不過仔細一看會發現上頭可是有「月球」的紋路！逼真的隕石撞擊坑洞造型簡直帥翻。此為RIMOWA新推出的「Original Cabin Moon」行李箱，以星際冒險為主題設計出了月球表面的款式，為經典的溝槽式鋁鎂合金外殼帶來新鮮變奏，全球僅限量750個，於2月23日正式開賣。

▲RIMOWA「Original Cabin Moon」行李箱。（圖／品牌提供）

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