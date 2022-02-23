fb ig video ETtoday search mobile

孝淵無辜被罵辱華後氣到出走？推RIMOWA「月球行李箱」近看超帥

>

記者王則絲／台北報導

韓女團少女時代成員孝淵，日前因為一張穿韓服的照片，而被陸網友出征，謾罵她這是辱華舉動，無辜受委屈的孝淵近日於IG上貼出一組推著行李箱的美照，難道是氣到準備要出走了嗎？原來只是為了曬RIMOWA新推出的超帥「月球行李箱」而已啦。

▲孝淵rimowa月球行李箱。（圖／翻攝自IG）

▲孝淵近日貼出一身寶寶藍色穿搭照，並曬出全新的RIMOWA超帥行李箱。（圖／翻攝自IG@hyoyeon_x_x）

先前冬奧閉幕之時，掀起了「朝鮮族漢服」與「韓服」的爭議，引發中韓兩邊的網友們隔空交火，紛爭還未平息，孝淵日前就因出席推廣韓國文化活動，穿上一身改良韓服並誇讚：「我們國家的韓服真美。」而引來大批陸網友直指「辱華」。

事實上並沒有別的意思的孝淵無辜受累，只見她最新的IG貼文裡推著一咖行李箱，好像要出遠門旅行一樣，難道是想出國散心嗎？其實孝淵只是來曬手中超帥的新行李箱的。

▲孝淵rimowa月球行李箱。（圖／翻攝自IG）

▲乍看以為是RIMOWA經典款，近看會發現上頭有逼真的「月球表面」設計。（圖／翻攝自IG@hyoyeon_x_x）

孝淵的行李箱乍看之下好像沒什麼特別，就是RIMOWA經典的金屬銀色與直坑條外型，不過仔細一看會發現上頭可是有「月球」的紋路！逼真的隕石撞擊坑洞造型簡直帥翻。此為RIMOWA新推出的「Original Cabin Moon」行李箱，以星際冒險為主題設計出了月球表面的款式，為經典的溝槽式鋁鎂合金外殼帶來新鮮變奏，全球僅限量750個，於2月23日正式開賣。

▲孝淵rimowa月球行李箱。（圖／翻攝自IG）

▲RIMOWA「Original Cabin Moon」行李箱。（圖／品牌提供）

►貝克漢小兒子秀「六塊腹肌」身材超好　隔空喊話：想跟怪奇比莉約會！

►麥當勞如果推出「肯爺套餐」會長怎樣？暗黑餐盒＋發光玩具帥翻

關鍵字：

孝淵, RIMOWA, 行李箱, 月球行李箱

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

ET Fashion

推薦閱讀

愛上就會負責到底星座Top 3 ！　第一名最癡情，付出無所求

愛上就會負責到底星座Top 3 ！　第一名最癡情，付出無所求

營養師曝指甲「5大警訊」，「直紋明顯」竟代表勞累過度

營養師曝指甲「5大警訊」，「直紋明顯」竟代表勞累過度

《金魚妻》43歲長谷川京子全裸入鏡超吸睛，逆齡美貌靠「4招」

《金魚妻》43歲長谷川京子全裸入鏡超吸睛，逆齡美貌靠「4招」

嘉義南院旅墅住一晚才770元　升等四人房還附免費早餐好划算 營養師曝5個超危險的「NG廚房習慣」！沖洗生肉反而易污染 孫藝真穿「一字領＋紅唇」撫媚破表！ 大逆齡網驚嘆：看不出40歲 IKEA爆紅冬天神器「靠枕棉被」開箱！加碼平替款只要一半價錢 專家揪「3大洗頭壞習慣」難怪容易出油又掉髮！超多女生都犯過 女人必看《三十九》，40歲前養成幸福的不二法門必學這3件事 什麼都做不好？拋開「4種心態」，人生開始一帆風順

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面