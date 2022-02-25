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朴敏英、宋江《氣象廳》大談辦公室姐弟戀！4大好處網讚：想交了

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實習記者施至真／綜合報導

由宋江、朴敏英主演的職場愛情劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》，開播便擠進Netflix 10大熱門排行，除了有如天氣變化多端的劇情外，最讓人敲碗期待的是刁鑽女強人朴敏英，與天真職場鮮肉宋江的姐弟戀火花，新鮮又刺激的辦公室戀情，讓不少網友大讚：「想交了」，劇中除了弟弟的「好體力」和姐姐的成熟穩重外，辦公室姐弟戀超吸引人的4大好處，才是讓許多人在現實生活中欲罷不能的原因。

▲朴敏英、宋江《氣象廳》大談辦公室姐弟戀。（圖／翻攝自臉書JTBC Drama）

▲朴敏英與宋江新劇大談辦公室姐弟戀。（圖／翻攝自臉書JTBC Drama，下同）

＃心態變年輕

姐弟戀最關鍵的維繫法則，就是年輕的心態，千萬不要因為雙方的年齡差距，而感到有所包袱，即使身為年齡較大的成熟姐姐，還是可以以小女人的姿態和弟弟撒嬌，另外和年輕人相處久了，自己的穿搭、話題和行為也會不知不覺跟著年輕化，也能更輕鬆的拉近與年輕同事的關係。

＃適時給予特別幫助

辦公室姐弟戀，除了可以近距離觀察對方的工作態度及能力外，也能在工作遇到瓶頸或困難時，適時給予對方需要的幫助，藉此了解對方是不是值得長期交往的對象，另外，不論是加班、出差或面對工作低潮期，對方也能更容易理解你的情況與難處，並省下許多不必要的誤會。

▲朴敏英、宋江《氣象廳》大談辦公室姐弟戀。（圖／翻攝自臉書JTBC Drama）

＃話題沒隔閡

雖然放下年齡的心理包袱，能更容易向對方敞開心胸，但年齡差距有時仍是血淋淋的代溝，許多聊天話題會讓對方感到沒有共鳴，或是無法理解，然而，若是身為同公司的同事，生活圈與交友圈相近，自然可以創造更多共同話題。

＃節省開銷

同居除了能夠省下房租費，還能減少油資及停車費的開銷，不論是騎車或開車上下班，只要兩人在同一間辦公室上班，就只需要使用一台車即可，另外，若是認為養車費用太貴，只要達成相同共識，上下班一起搭大眾運輸也是種浪漫。

▲朴敏英、宋江《氣象廳》大談辦公室姐弟戀。（圖／翻攝自臉書JTBC Drama）

《氣象廳》的劇迷們是不是已經對宋江和朴敏英的後續發展，感到相當好奇了呢？其實不論姐弟戀或辦公室戀情都有好有壞，除了克服年齡帶來的代溝問題，並習慣兩人關係變成同事口中的八卦題材外，也容易因為工作內容而產生矛盾衝突。為了使關係能夠健康長久的發展，有修成正果的網友建議：「除了盡可能保持低調，工作與感情也要公私分明，才不會讓感情、事業都亂成一團。」

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關鍵字：

氣象局的人們, 氣象廳, 朴敏英, 宋江, 辦公室戀情, 姐弟戀

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