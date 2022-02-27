《美少女戰士》手機指環扣超華麗！10款水手服蝴蝶結美到想包色

實習記者吳昀庭／綜合報導

《美少女戰士》迎來30周年，各種聯名企劃不斷推出，像是與三麗鷗家族合作、再度推出ANNA SUI聯名…等等。這次新的聯名對象是日本品牌Maison de FLEUR，以水手服戰士的蝴蝶結為靈感，設計出超華麗的「手機扣環支架」，還有化妝包、小方巾等多款商品，讓女孩們看了心動不已。

▲《美少女戰士》與Maison de FLEUR推出聯名。（圖／翻攝自sailormoon-official.com，下同）



《美少女戰士》與Maison de FLEUR的聯名系列甜美夢幻，以水手服戰士們的蝴蝶結變身胸針為靈感，做成一系列商品。其中很值得入手的是「蝴蝶結手機扣環支架」，扣環本身是貴氣的金色，蝴蝶結用緞帶、寶石製成，還一口氣推出了太陽系水手服十戰士10款，從顏色就能馬上認出是誰的。

除了手機扣環支架，還有推出化妝包、小方巾和手提袋。化妝包是素面設計，中間有顯眼的蝴蝶結裝飾，共推出月光仙子、小小兔、水星、火星、木星、金星6款。

小方巾則有10種花色，柔軟的布料配上緞帶蝴蝶結超級Q，還加了燙金刺繡文字、一顆小寶石點綴，看了真想全部包色。手提袋則有粉紅、海軍藍兩款，分別是金、銀剪影圖案，配上皺皺緞帶提把非常可愛。

另外，《美少女戰士》也與日本知名刀具製造商貝印公司合作，推出了聯名睫毛夾、燙睫毛器和指甲剪。睫毛夾外型小巧可愛，以粉嫩顏色搭配人物剪影圖案，推出月光仙子、小小兔、水星、火星、木星、金星6款。燙睫毛器有粉紅、白色兩款，按在睫毛根部就能燙捲，指甲剪上面則有水手服戰士的守護星印圖案。

▲《美少女戰士》與貝印公司推出睫毛夾。（圖／翻攝自prtimes.jp，下同）

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