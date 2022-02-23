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孫藝珍、楊冪隔空撞衫「一字領紅裙」　「她」氣質太難超越贏了

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記者王則絲／台北報導

韓女星孫藝珍在宣布與玄彬結婚後，迎接新劇《三十九》開播，整個人顯得容光煥發，一點都沒有40歲的樣子，日前登上韓版《ELLE》畫報，身穿一字領鮮紅裙裝造型，逆齡美貌超驚人，而同一造型，大陸女星楊冪也在雜誌封面大片裡穿上，兩人隔空較勁詮釋出不同的氛圍，其中「她」的氣質實在太難超越，顯然略勝一籌。

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪身穿VALENTINO鮮紅裙裝擺拍。（圖／翻攝自微博）

楊冪日前登上《L’OFFICIEL HOMMES》男裝三月號封面，拍攝一組清冷風的時尚大片，演繹多套華美服裝，其中一套造型裡，楊冪穿上VALENTINO 2022春夏的紅色一字領短禮服，赤腳坐在地上擺拍，露出鎖骨與白皙雙腿，營造一種頹散的慵懶性感，加上晦暗卻飽和的色調，彷彿籠罩一股憂鬱氣息。

然而同一套紅色裙裝，孫藝珍也穿上它登上了《ELLE》雜誌，不同於楊冪，孫藝珍將頭髮盤在後腦勺，相當優雅端莊，也讓她完整秀出肩頸線條，並運用鮮嫩的紅唇來呼應服裝，整體造型美翻了。今年40歲的孫藝珍撞衫35歲的楊冪一點也不處下風，反倒是透過驚人逆齡的狀態，以及本身的高級氣質，讓楊冪難以超越。

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關鍵字：

孫藝珍, 楊冪, 撞衫

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