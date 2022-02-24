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微風卡友超狂優惠來了！刷卡「跨館累計」太貼心　回饋高達10%

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▲微風卡友日廣編。（圖／微風提供）

▲微風卡友專屬日來了，有超多優惠、活動。（圖／公關照，以下同）

時尚中心 / 台北報導

別以為要等到母親節或週年慶檔期，才能享受到百貨的超狂優惠，微風一年一度的卡友專屬日來了，從2月24日開始，高達10%的回饋令人邊買邊賺，還有電視、手機等大獎可抽，加上音樂會、和服等體驗活動，讓逛街更多元有趣，趕緊準備出動，好好逛一波。

刷越多賺越多
信用卡回饋對消費者來說是很重要的一環，微風六館集結聯邦銀行、微風聯名卡、玉山銀行、玉山臺北南山廣場卡、花旗銀行、匯豐銀行、中國信託、星展銀行、國泰世華，在2月24日至3月27日的活動期間，消費達指定門檻即可兌換酬賓券，最高有7%回饋金，使用微風聯名卡、花旗銀行、匯豐銀行、星展銀行指定銀行卡，更加碼最高2%回饋，最重要的是可以跨館累計，貼心又划算。

一定要筆記的還有搭配38婦女節，使用Breeze Pay消費，即可享有餐飲櫃位消費達300元，點數3倍回饋，一般櫃位消費達8千元，即可享有點數8倍回饋。Breeze Pay若還有綁定指定銀行，單筆消費達1萬元（含）以上，還可再加碼獲得2000點，算下來回饋高達10%，刷越多賺越多。

在微風廣場、微風信義、微風南山的活動時間內，用Breeze Pay消費達6千元，就能參加搖獎，有可能抽中三星8K電視、手機等大禮。

▲微風卡友日廣編。（圖／微風提供）

▲指定銀行信用卡都有優惠。

▲微風卡友日廣編。（圖／微風提供）

▲微風卡友日廣編。（圖／微風提供）

▲以Breeze Pay消費滿額，可參加Lucky Draw搖獎活動，有機會抽中三星8K電視、手機等大禮。

逛不停吃不完
為了有更好的購物體驗，微風廣場內的GUCCI將在上半年進行大改裝，引進高級珠寶、增加女裝系列品項，並有獨家訂製包款，而新增的VIP室，讓貴賓們能舒適愉悅地鑑賞；微風信義從3月4日至6月30日，打造全台獨家「Hennessy Pop-Up Store」，還有FENDI男女裝全新概念店也將曝光；微風南山獨家的期間限定店為「RETREEV 蕊琦芙」，萃取靈芝多醣體呵護肌膚，容光煥發一點都不難。

▲微風卡友日廣編。（圖／微風提供）

▲「Hennessy Pop-Up Store」將在微風信義登場。

▲微風卡友日廣編。（圖／微風提供）
▲微風南山RETREEV蕊琦芙靈芝保濕修護霜50ml（左）、靈芝保濕機能化妝水120ml。

好逛之餘也要好吃，微風南京引進「捲捲人生」奶油捲專賣店，以外帶店形式，讓空氣瀰漫肉桂香氣，肉桂捲控們一定要嚐；微風台北車站則有瑪德蓮專賣店「open it」進駐，曾經創下上市一個月內賣破5千盒的驚人紀錄，讓「open it」聲名大噪，貝殼狀的法式小點心一點也不簡單。

▲微風卡友日廣編。（圖／微風提供）

▲「捲捲人生」奶油捲專賣店在微風南京開設外帶店。

參加活動好愜意
微風舉辦的活動有口皆碑，總是令人流連忘返，迎接春天的卡友專屬日，也規劃了許多活動讓消費者參加。微風廣場在3月12日舉辦「午後女伶輕鬆優雅時光」，週末的下午，欣賞多利安音樂藝術所的爵士樂表演，感受愜意悠閒氣氛。

▲微風卡友日廣編。（圖／微風提供）

▲微風廣場3月12日將舉辦「午後女伶輕鬆優雅時光」音樂會。

暫時還無法飛出國，讓人心癢難耐，微風南京在2月24日至3月25日推出「日本公主展」，配合日本3月初的女兒節，邀請3歲至國小六年級以下孩童體驗和服，記得先到微風南京FB粉絲專頁填寫申請表，帶著孩子感受不一樣的文化，過過一秒飛日本的癮。

▲微風卡友日廣編。（圖／微風提供）

▲微風南京舉辦「日本公主展」。

▲微風卡友日廣編。（圖／微風提供）

▲在微風南山消費滿額，即可報名參加「春日花藝工作坊」課程。

此外，還有與浪花主理人陳艾琳合作的「春日花藝工作坊」課程，微風積點禮遇會員只要在2月24日至3月15日，於微風南山單日累計消費滿5千元，就可以預約報名3月19日的「春日花藝工作坊」課程，打造專屬限量花禮。

春日新品推薦

▲微風卡友日廣編。（圖／微風提供）

▲微風廣場BVLGARI B.zero1 18K玫瑰金黑陶瓷四環戒指，推薦價92,700元（左）、FRED Force 10 XL 18K黃金帆船鏈扣手鍊，推薦價633,900元。

▲微風卡友日廣編。（圖／微風提供）
▲微風信義Van Cleef & Arpels Frivole Secrète腕錶（獨家作品），價格店洽（左）、微風南山Qeelin Bo Bo系列吊墜（全球限量發售），推薦價317,000元。

▲微風卡友日廣編。（圖／微風提供）

▲微風南山MIU MIU經典標誌皮革肩背包（亞洲區台灣獨家），價格店洽（左）、微風信義FENDI白色Fendigraphy包款，建議售價74,000元。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

微風, 卡友

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