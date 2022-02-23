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神準！這4雙高跟鞋誰看起來最有錢？暴躁體質還是好好先生一秒測出！

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記者李薇／綜合報導

心理測驗總是可以探究你內心裡面最真實的狀態跟感受，以下4雙高跟鞋裡面，你覺得哪一雙是代表著有錢人的呢？選出你的直覺答案，可以測驗出你的性格喔！到底是暴躁的人還是個性平穩的好好先生，測過的人都覺得超級準！

▲高跟鞋,心理測驗,測驗,心理,暴怒,。（圖／網路翻攝）

選擇A的人

你是脾氣暴躁的人，愛生氣，容易受到身邊人的影響，如果別人把你惹怒了，你是隨時都會翻臉的類型，就算是對方來找你認錯，你也不會輕易原諒對方，有時候手邊的事情受到阻礙，你就會跟著發怒，失去理性、抓狂。

選擇B的人

屬於超級暴躁的類型，如果A類型的人是5分，那你就是10分，一點就炸，你的眼裡容不下一粒沙子，個性非常暴怒極端，只要是看不慣的事情，就要發洩出來，連身邊的人跟你相處都要小心翼翼，生怕一不小心就惹惱了你。

選擇C的人

你屬於個性很急躁的那種，看到身邊人做事笨手笨腳，就會看不慣，所以就會把事情攬過去做，默默的把事情處理完畢，這類型的人不算是脾氣暴躁，只是個性比較急，做事緩一緩，才能讓自己更加開闊清爽。

選擇D的人

你屬於平時個性很冷靜的好好人，如果不是特別在意的事情，往往都會一笑而過，不會去斤斤計較，但是因為壓抑的性格，所以長時間下來爆炸的時候，會讓身邊的人覺得非常恐怖，所以偶爾要適時的宣洩壓力，才可以避免突然一下子大爆炸，不僅傷了別人、也傷了自己。

關鍵字：

高跟鞋, 心理測驗, 測驗, 心理, 暴怒

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