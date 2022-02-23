台南三井Outlet內行人必逛4店　「比代購便宜」甜價4折起

▲台南三井Outle試營運期8天期間創15至16萬人次參觀。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台南報導

經過8天的試營運，台南三井Outlet將在2／26正式開幕，號稱日系風格Outlet的三井，不斷強調其商場是為了在地客群考量，主要提供嘉義以南的民眾能「有空來逛」的風格，主打的不是精品，而是日商強項的「日系品牌」，果真實際逛店後發現其商品項目除了比其他Outlet店更加豐富之外，最低4折起的甜價也讓人買到想剁手，一定能稍稍紓解許多民眾想念日本的心情。

主打「府城一秒到日本」的台南三井，外觀以台南風格打造，內裝卻真的很有日本味，無論是寬敞的挑高空間跟走道，或是品牌、餐飲等店家的門面，都能感受到重視細節的精緻風格，超大型的美食街除了有明亮的陽光區，還有親子座椅跟兒童遊戲區、洗手台等，標示牌也又大又清楚，公共空間的裝潢隨便拍都是網美照。

近年台灣Outlet如雨後春筍般出現，但其實各有風格，台南三井強項的是日系風，首度進軍南台灣引進4個南台Outlet首店成為話題，既然想要「類出國」當然就要從這裡逛才內行。

BEAMS

具有濃濃日本味與自由穿搭品牌的BEAMS，單件價格帶約莫在5,000元至8,000元左右，許多粉絲會透過日本代購折扣品，台南三井的門店幾乎每間都是「Special price」，襯衫、裙褲等單品有些甚至1,500元就能買到，且有時候價格牌下方還會有「此價格再折15%至40%」的小驚喜，平均價格約在1,500元至3,000元，而且還能直接試穿。

▲台南三井Outlet日系品牌BEAMS小確幸標籤。（圖／記者蔡惠如攝）

UNITED ARROWS

以乾淨剪裁為風格的UNITED ARROWS，在台灣也受到許多人喜愛，但單價也一樣不低，在台南三井門市的售價約莫是7至9折，不過似乎有為了Outlet客層挑選商品，很多都是較易入手的入門價，襯衫、上衣等單價約從1,200元至3,000元左右，且近期再加推買2件再打9折活動，也吸引不少人逛店。

URBAN RESERCH

近幾年精緻休閒風的趨勢漸興，也讓URBAN RESERCH累積不少回頭客，價格約在1、2千元上下的精緻親民風格，在台南三井門市內開賣不少春裝，一點都沒有「過季貨」的感覺，折扣大多約在7至8折不等，且品項相當多樣化，從輕薄的春衫到毛衣、風衣都能一次買齊。

.st ドットエスティ

比服飾店更多上一種生活選品感的.st ドットエスティ，集結個多種風格的日系選品，且價格很多都是千元以內的甜甜價，且下的折扣也是4間日系品牌中最低的，不到600元就可以帶一雙輕便的平底鞋回家，是相當適合喜歡日系風格的消費者的入手品牌。