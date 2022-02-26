這些飾品不只可愛還招桃花！戴粉晶、字母項鍊秒變「異性吸引機」

文／C編

春天接近，是不是很希望桃花朵朵開、趕快擺脫單身？不妨用一些小物，來幫助增加桃花運，像是粉紅色的水晶、紅色手繩都有開運、招桃花的效果，或是戴上美麗的飾品讓氣色更好，人緣也跟著來，以下就特搜了多款單品，成為「異性吸引機」一點都不難！

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▲西班牙 PD PAOLA 時尚品牌 I AM系列 圓圈字母鍍18K金彩鑽項鍊，售價3590元、特價3080元，點我購買。



西班牙 PD PAOLA 時尚品牌 I AM系列 圓圈字母鍍18K金彩鑽項鍊，售價3590元、特價3080元

西班牙品牌的飾品細膩精巧，採用鍍18K金、鋯石等元素，展現優雅質感，對於字母控來說，戴上屬於自己字母的飾品，格外有意義，PD PAOLA 項鍊小巧的設計不僅好搭配，更可以展現出優雅與性感，桃花自然來。

彩糖貝貝 玫瑰粉紅水晶項鍊，售價2230元、特價862元

粉紅水晶象徵著戀愛、桃花等祈運，長時間佩戴可以增添好氣色、帶來異性緣，粉紅色的單顆設計搭配上金色項鍊佐以墜鍊，穿牛仔褲、洋裝搭配都好看。

&MORE愛迪莫 兆赫能量完美曲線美容刮痧兩件組，售價4120元、特價2218元

想要擁有滿滿的異性緣，好的心態跟狀態都很重要，當然外在條件也要保持得很好，不妨學女星們都用刮痧板推推臉部贅肉，由下往上推動拉提，對抗地心引力，打造出零水腫的小V臉，輕輕鬆鬆逆齡。

米蘭精品 草莓晶手鍊貔貅手環 旺桃花招財編織開運，售價6000元、特價2666元

除了粉紅水晶可以達到祈求好姻緣的效果，貔貅更是自古以來被認為祥瑞的神獸，傳說除了開運、辟邪的功效之外，還有鎮宅、化太歲、促姻緣等作用，有了神獸加持，桃花朵朵開。

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Angemiel安婕米 鑽石幸運雙層紅繩銀鍊手鍊-光芒，售價7980元、特價4743元

佩戴紅繩有開運的效果，記得買來之後，可以到廟裡過過香火，除了招桃花也保平安，對於氣運、感情、事業都有幫助，可以挑選一款好看的單品，搭配銀色手鍊與鑽飾，戴在手上閃閃發光惹人愛。