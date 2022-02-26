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冬季衣物「收納4技巧」！外套怎麼收、針織不變形方法快筆記

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實習記者吳昀庭／綜合報導

冬季的衣服常常體積龐大、難以收納，就算緊緊摺疊好，也非常佔空間，強行塞進櫃子裡，一打開就可能通通掉出來。這裡就教你幾個實用的冬季衣物「收納小技巧」，讓你把外套、針織品分門別類收好，衣櫃就能變得井然有序，收納空間大增。

▲冬季衣物收納。（圖／翻攝自IG@namiheeeey）

▲冬季衣物收納需要技巧。（圖／翻攝自IG@kato_ktdk、@namiheeeey）

#外套收納

1.依長度掛好

冬天有各種類型的外套，將它們放進衣櫃時，可以試著依長度分類掛。把長版大衣掛在兩側，中間放短版的羽絨衣、夾克等等，這樣中間底下還能多放一些置物櫃、抽屜，收納更多東西，兩側的大衣也比較不會被壓皺。

2.放在低處

冬季外套十分笨重，如果衣櫃內可自行裝設支架，不妨試著把它裝在低處，這樣就不怕厚外套壓垮支架，也能減少視覺上的壓力，而且穿脫、收納時，擺在低處也會更順手。

#針織品收納

1.放進收納盒收納掛袋

針織單品也很佔空間，可以試著將它們捲起來塞進收納盒裡，這樣體積能稍微縮小，要找衣服時也更方便。或是能添購一些收納掛袋，裝在衣櫃支架上，就能多出好幾格，存放摺好的毛衣。

2.摺好掛衣架

如果不想摺起來收納，也可以將針織品以特殊方式掛在衣架上，這樣就不用怕衣服被衣架撐到變形。防變形摺法第一步先將毛衣袖口對袖口摺好，再將衣架放置在腋下位置，接著把袖口向上繞過衣架穿出來，另一半衣服重複同樣動作即可。

▲冬季衣物收納。（圖／翻攝自IG@namiheeeey）

▲冬季衣物收納。（圖／翻攝自IG@namiheeeey）

▲毛衣用這種摺法掛衣架就不怕變形。（圖／翻攝自IG@kato_ktdk）

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關鍵字：

冬季, 衣服, 大衣, 毛衣, 整理, 收納

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