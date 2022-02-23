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你了解自己的頭皮膚質？專家教「3步驟判斷法」，別再亂挑洗髮精

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▲▼專家教「頭皮屬性判斷法」3步驟。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲想養出健康頭皮好髮質，要先了解自己的頭皮屬性。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official、@sooyaaa__）

記者張毓容／台北報導　圖／品牌提供、翻攝unsplash

選擇洗髮精時，許多人都知道要依照頭皮膚質來選，但你可能不知道，頭皮屬性並不只分為油性、乾性或中性，其實有多達9種狀態，每一種頭皮屬性適合的護理方式又都不同。頭皮養護專家陳俊偉就分享能自我判斷髮肌狀態的簡單3個步驟，想改善頭皮狀況、養回健康頭皮、好髮質，快先來正確了解自己的頭皮類型。

▲▼專家教「頭皮屬性判斷法」3步驟。（圖／翻攝IG,unsplash）

現代人多數都有頭皮問題，頭皮問題會直接影響頭髮生長狀況，且與生理和心理狀態相互關聯並產生影響，因此維持頭皮健康是非常重要的。juliArt創辦人及HIT髮學苑苑長陳俊偉建議：「當察覺頭皮稍有不適時，便應該先進行自我檢測以確認目前頭皮狀態，同時檢視生活是否有環境改變或壓力過大等問題，並與設計師或專家討論平衡方式，雙管齊下以恢復健康的頭皮髮肌。」

陳俊偉分享，可透過簡單3個步驟，初步掌握自身的頭皮屬性。
Step 1：測試洗完頭後多久會開始感到頭皮出油？
Step 2：出油是否伴隨頭皮屑或搔癢？
Step 3：是否伴隨落髮？
而依據上述3步驟判斷結果，頭皮狀態共可分以下9種。

▲▼專家教「頭皮屬性判斷法」3步驟。（圖／品牌提供）

中性頭皮

天生麗質的中性頭皮，洗完頭的2天後仍能保持頭皮乾燥不油膩。

▲▼專家教「頭皮屬性判斷法」3步驟。（圖／品牌提供）

中油性／油性

台灣80%的人都屬於中油性及油性頭皮，洗完頭隔天就會出油，且容易有尷尬氣味。

乾性／乾敏性

頭皮油脂分泌量較少，間隔2～3天後才會感到頭皮有輕微油膩感，換季時頭皮容易搔癢泛紅。

▲▼專家教「頭皮屬性判斷法」3步驟。（圖／品牌提供）

油性頭皮屑

油性頭皮屑通常呈現大片塊狀，黏在頭皮或髮根上，是皮屑、油脂與細菌的結合，頭皮油脂分泌過多時就容易發生。

乾性頭皮屑

肉眼即可看到頭皮屑、皮屑呈細小乾燥粉末狀，頭皮容易有搔癢問題。

▲▼專家教「頭皮屬性判斷法」3步驟。（圖／品牌提供）

乾癬

患部肥厚角質覆蓋，因過度乾燥而乾癢，多元自遺傳及免疫力問題。

脂漏性皮膚炎

頭皮出現黃色塊狀，容易發炎、泛紅，自體免疫系統失調，復發機率相當高。

▲▼專家教「頭皮屬性判斷法」3步驟。（圖／品牌提供）

油性落髮

落髮困擾中有90%是由於異常出油，當出現髮絲變細、髮際線上移的問題，要注意是否有落髮危機。

乾性落髮

因滋潤保濕度不足，頭皮髮根無法吸收養分，容易出現髮絲變細、密度降低的情況。


可搭配髮肌清潔護理品

▲▼專家教「頭皮屬性判斷法」3步驟。（圖／品牌提供）

▲juliart 甘草次酸角質淨化液，75ml，NT$330。

不含藥性成分的液態洗髮精，全方位護理、淨化頭皮肌膚，洗後頭皮不緊繃、乾癢。更添加甘草次酸複合物，漸進式控油及調理頭皮；檸檬酸複合物溫和軟化老廢角質，改善頭皮毛孔阻塞問題。

▲▼專家教「頭皮屬性判斷法」3步驟。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲 5α捷利爾頭皮淨化液，260ml，NT$350；820ml，NT$950。

以有舒緩鎮靜肌膚效果的甘草作為主要成分，搭配植萃檸檬酸與甘醇酸，製成小分子液態，讓有效成分能瞬間浸潤頭皮，快速軟化角質，以溫和方式淨化代謝頑劣油脂，暢通頭皮毛孔，使髮根更輕盈蓬鬆。

▲▼專家教「頭皮屬性判斷法」3步驟。（圖／品牌提供）

▲uka 頭皮賦活精露，50ml，NT$1,780。

由高達93%天然成分組成的全方位養髮精華液，有「頭皮的小棕瓶」之稱，添加甘草酸、玻尿酸補充頭皮水分；靈芝、人參補氣養髮；芍藥根去除頭皮異味，有效調理頭皮健康，可幫助活化頭皮、抗老保濕。

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關鍵字：

保養, 清潔, 護理, 頭皮, 髮膚, 頭髮, 髮絲, 膚質, 類型, 判斷, 秘訣, 方法

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