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你沒看錯！EASYSHOP「能亮衣」用高科技保暖　穿上自帶蘋果光

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文／C編

冬天天氣寒冷，穿得厚重不如選擇高科技材質的衣物，才能輕薄又保暖，「Her森森」推出EASYSHOP「能亮衣」系列，採用日本礦石等能量纖維，透氣柔軟又服貼，不僅冷天可打底保暖不顯腫，背心在春夏則可當內搭，實用又好穿，穿上就像是為身體注入了能量，自帶蘋果光。

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▲EASYSHOP,能亮衣,穿搭,保暖,Her森森,。（圖／Her）

▲EASY SHOP Audrey能亮衣科技機能纖維打造亮采好氣色背心上衣（蜜桃粉），原價690元、特價621元。點我購買

「能亮衣」採用特殊火山岩加上能量尼龍絲製作而成，更是添加了Eco Soft技術和Micro技術的天絲萊賽爾纖維，彈力極佳、輕柔舒適，並有消臭清新的效果，穿起來很服貼肌膚，而且吸濕排汗，這次推出包括背心、上衣、內搭長褲、平口褲等等，男女都可以找到符合需求的款式。

很多網友試穿後覺得滿意，紛紛發表好評，表示穿上後真的有暖身的效果，原本僵硬冰冷的手指都跟著暖和了起來，做事更有效率；還有人覺得輕薄又耐洗，效果完全不輸發熱衣，冬季需要洋蔥式穿法，把「能亮衣」穿在最內層，絕對是怕冷人的福音。

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▲EASYSHOP,能亮衣,穿搭,保暖,Her森森,。（圖／Her）

▲EASY SHOP Audrey-能亮衣-科技機能纖維打造亮采好氣色背心上衣-蜜桃粉，原價690元、特價621元。點我購買

「Her森森」推出「EASYSHOP能亮衣」系列，價格從580元到890元不等，特價則是從495元到801元，滿足各種需求，甩開厚重，才能既暖活又自在，趕進添購吧！

關鍵字：

EASYSHOP, 能亮衣, 穿搭, 保暖, Her森森

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