春天限定「亮橘」髮色爆紅！5款絕美範本　木曜女神、國際超模搶著染

實習記者施至真／綜合報導

春天到了，頭髮也要跟著換上新髮色才行，除了低調的茶色系之外，充滿活力的橘色也在近期掀起熱潮，就連國際超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）都揮別經典黑髮造型，轉戰亮橘色齊短髮，而外型甜美的木曜女神阿部瑪利亞，也在IG貼出期間限定的橘子頭美照，今天就來一起看看近期大勢的橘髮範本吧。

▲亮橘色是春天大勢髮色，阿部瑪莉亞與坎達兒珍娜都染了（圖／翻攝自IG@l_abedesu、@kendalljenner）

＃旁分齊耳下短髮

平時多走火辣路線的坎達兒珍娜近日發佈新髮型美照，有別以往經典的純黑長髮造型，這回她以明豔的亮橘色短髮亮相，簡單無層次的耳下2公分齊短髮，不用特別整理就很好看，配襯髮尾外翹微彎的隨性感，為整體造型增添不少法式復古感和俏皮氣質。

＃日系美眉不能少了齊瀏海＋公主切

日前頂著一顆夢幻少女粉的阿部瑪利亞，回到日本後也換上期間限定的橘子頭，長直髮一直是阿部的標準造型，搭配減齡齊瀏海與公主切瞬間變成高中生，不論夢幻粉或日落橘，阿部都能輕鬆駕馭，既甜美又不失個性。

＃楓葉橘棕色＋水波紋捲

ITZY的隊長禮志風格多變，不論是氣質黑長直髮還是熱情似火的玫瑰紅醋栗色，禮志都能大展魅力光芒，就連一般人難以駕馭的楓葉橘棕色＋水波紋捲，在她身上直接美成公主，隨意一瞥還以為是《勇敢傳說》裡的梅莉達，跑到現實生活中了呢。

▲禮志的橘色水波紋捲髮，與《勇敢傳說》的梅莉達撞款。（圖／翻攝自IG@itzy.all.in.us，@Rakutenkobo網站）

＃焦糖橘棕更自然

比起前面三款明豔的橘色造型，李聖經這款偏黃調的橘棕髮色，更適合在日常生活中，除了低調好駕馭，還非常襯膚色，能使白皙肌膚透出紅潤好氣色，非常適合充滿活力的春天。

＃粉橘色比金色更時尚

說到橘色系頭髮，就不能不想到近期剛回歸的太妍了，雖然近期的銀河霧灰髮色耀眼奪目，但不少粉絲私心認為太妍更適合偏金色的頭髮，而先前的粉橘色也被網友推爆「髮質看起來好柔亮」、「十分柔和，整個人充滿仙氣」、「日常也好駕馭的髮色，愛了」。