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星巴克新品「宮廷風茶杯」夢幻爆紅　杯裡藏「植物圖騰」細節美翻！

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記者王則絲／台北報導

近幾天連日的大雨是否讓人特別想念陽光呢？好想在陽光灑落的下午和朋友來場下午茶約會。最近韓國星巴克推出的春季新品當中，就有一款「宮廷風茶杯」，超適合用來喝杯下午茶，花瓣形狀的杯緣營造公主般的夢幻氛圍感，往杯子裡頭一看，內部藏了細膩的植物圖騰，簡直美翻了！

▲韓國星巴克新品。（圖／翻攝官網）

▲韓國星巴克春季新品。（圖／翻攝自小紅書，以下同）

韓國星巴克於近日推出春季野餐系列新品，以明亮溫暖的色調呈現，嫩嫩的鵝黃、天空藍色、粉色與草綠色的結合，令人腦中都浮現了晴朗午後的情景，等不及想趁放晴的時候衝去野餐。

▲韓國星巴克春季新品茶杯。（圖／翻攝自小紅書）

其中一款花園陶瓷杯碟組在22日推出後便在短時間內爆紅，花瓣形狀的茶杯上正面有著星巴克的美人魚浮雕，手把與杯底採用淡綠色上色，往裡頭一看還會發現杯子內部佈滿了植物圖騰的細節，淡淡的水彩渲染感美極了，搭配綠白相間的碟子，彰顯高級氛圍，彷彿身為皇室貴族一般，是公主專用的夢幻茶杯。

▲韓國星巴克春季新品茶杯。（圖／翻攝自小紅書）

▲韓國星巴克春季新品茶杯。（圖／翻攝自小紅書）

此外，本次新品還推出了可與茶杯搭配使用的小攪拌匙，同樣有著清新配色以及花園的花卉元素，一整組使用起來生活品質感受又更提升；而一旁的藤編野餐籃也是本季新品之一，上方的木頭蓋質感爆棚，後方還附有兩個放飲料的杯架，非常適合兩人的浪漫野餐。

▲韓國星巴克春季新品茶杯。（圖／翻攝自小紅書）

▲韓國星巴克春季新品茶杯。（圖／翻攝自小紅書）

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關鍵字：

韓國星巴克, 星巴克, 春季, 茶杯, 宮廷風茶杯, 杯碟, 野餐

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