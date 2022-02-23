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百年靈聯名摩托車耍帥　冰藍色錶竟有蝴蝶結

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▲▼ Breitling 。（圖／公關照）

▲百年靈Top Time Triumph冰藍色面盤腕錶，上面點綴類似蝴蝶結圖案，未定價。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶百年靈（Breitling）與英國摩托車品牌Triumph合作，重新燃起1960年代自由奔放的「咖啡騎士」精神，首發2款冰藍色面盤的新錶，一款是暱稱為「Zorro面盤」的蝴蝶結紋飾Top Time Triumph腕錶，另一款則是今年8月22日前購買Triumph推出270輛聯名摩托車（速度雙缸Speed Twin百年靈限量版）的車主才能下訂的限定錶，配有太陽紋面盤與錶背鐫刻擁有的摩托車編號。

▲▼ Breitling 。（圖／公關照）

▲百年靈Top Time Triumph錶背刻有凱旋並行雙引擎的詳細設計草圖。

百年靈與Triumph攜手的首發錶款Top Time Triumph，採用吸睛的冰藍色，靈感源自1951年的藍色Triumph Thunderbird 6T，以及1970年代藍色面盤的百年靈Top Time Ref. 815腕錶；一般款與車主版面盤的唯一差異在於蝴蝶結紋飾，兩者6時位置均點綴Triumph標誌，底蓋鐫刻並行雙引擎設計草圖，並搭配賽車風格小牛皮錶帶，內載瑞士官方天文臺（COSC）認證的百年靈23型機芯，具計時碼錶功能。

▲▼ Breitling 。（圖／公關照）

▲凱旋摩托車將推出270輛聯名摩托車速度雙缸Speed Twin百年靈限量版。

▲▼ Breitling 。（圖／公關照）

▲車主才能購買的車主特別版Top Time Triumph腕錶。

車與錶始終有緊密連結，賽車運動亦然，Zenith（真力時）以世界上首個電動車越野錦標賽為主題，打造DEFY Extreme碳纖維腕錶，多層鏤空面盤以繽紛色彩表現，呼應Extreme E電動車越野錦標賽中「XPrix」每項賽事的相應色彩搭配方案，而搭載1/100秒高振頻自動計時機芯，也凸顯賽車運動的飆速感，隨錶附贈各1條黑色或紅色橡膠錶帶與1條黑色Velcro 魔鬼粘錶帶，讓錶主能任意搭配轉換風格。

▲▼ Breitling 。（圖／公關照）

▲Zenith DEFY Extreme碳纖維腕錶，800,100元。（圖／Zenith提供）

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關鍵字：

百年靈, BREITLING, Zenith

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