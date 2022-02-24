孫藝真撞衫小15歲「全球最性感女星」　全身穿一樣，網：沒輸

記者王蓁蓁 / 台北報導

VALENTINO剛公布了全新形象廣告，找來有「全球最性感女星」之稱的蜘蛛女贊達亞（Zendaya）演繹最新大片，其中一張畫報，贊達亞穿著花朵襯衫，並以「衣服沒穿好」的方式耍辣搭配低腰牛仔褲，而韓女星孫藝真也曾曬出相同造型，兩人「從頭撞到尾」呈現效果卻完全不同，雙女神相差15歲比美，立馬引起網友熱議。

▲贊達亞（Zendaya）演繹VALENTINO最新大片。（圖 / 翻攝IG@maisonvalentino)

此次贊達亞以VALENTINO全球代言人之姿，接連拍攝了一系列畫報，形象照一出瞬間讓粉絲們為之一亮，其中一套全白花朵襯衫造型，她更是直接不把扣子扣好，敞開的領口與下襬巧妙露出傲人曲線，以低腰方式呈現的牛仔褲裝，讓看似全身包緊的穿搭，照樣性感無誤，「行走的衣架子」當之無愧，最後不忘上拎上大勢包款Valentino Garavani Locò肩背包出鏡，意外成為整體點睛之筆。

巧合的是，孫藝真早在韓版《ELLE》畫報中，也穿著了整套同款造型，不同於贊達亞，她選擇將花朵襯衫紮進牛仔寬褲，並以Logo皮帶點綴，帶出率性感的復古氣息，並以向後梳的油頭造型，披上長版大衣外套，展現優雅的中性風格穿搭，比起贊達亞隨興的氛圍，孫藝真更多了一些溫柔氣質。兩人相差15歲的撞衫畫面曝光，有網友直呼：「雙女神」、「孫藝真太凍齡」、「完全看不出差15歲」。

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