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油膩膩好惱人！網搜「5個洗碗秘訣」，「加一步」立刻乾淨溜溜

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▲▼5個洗碗秘訣。（圖／Unsplash）

▲聰明洗碗有秘訣。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

你是不是也有這種經驗，心裡想著又要洗碗了、油膩碗盤很煩人、洗碗精味道不好聞，以上都是大家討厭洗碗的原因，要如何快速將油膩碗盤洗淨呢？原來加上「沖熱水」就能乾淨溜溜，5個洗碗秘訣立刻傳授給你。

#先依油膩程度分類碗盤

千萬不要把所有杯碗瓢盆堆疊在一起！好好地將杯盤分類絕對是乾淨洗碗的第一守則，建議將較不油膩的杯盤，放置水槽上方的暫洗排水架。

▲▼5個洗碗秘訣。（圖／Pexels）

#安排不油到油的清洗順序

先清洗不油的杯碗盤，避免沾到更多油汙，清洗油膩餐具時，建議準備一支專門刷油汙的鍋刷，先將碗盤髒污用刷過沖熱水，再使用菜瓜布或棕刷進行清潔。這樣才能快速將油汙清潔乾淨。

#選對清潔劑

要裝吃進去肚子的餐具，清潔劑當然不能隨便。有些洗碗精味道讓人抗拒，甚至沖完後還會殘留味道在碗盤上，有些則是添加過多化學成分，洗完後手乾澀又發癢，還有肉眼看不到的有害成分殘留。

▲▼5個洗碗秘訣。（圖／Unsplash）

#定期更換洗碗用具

洗碗的海綿或刷具記得要定期更換，不僅碗盤越洗越油還容易細菌滋生。洗完碗也可清洗海綿併用熱水沖洗，記得一定要懸空晾乾，不要直接放在潮溼的水槽。

#晾乾烘乾碗盤減少細菌孳生

最後，請將碗盤晾乾或送入烘乾機中，潮濕的碗盤直接收入櫥櫃中，會導致細菌滋生，請務必確認碗盤完全乾燥再進行收納。尤其是木製碗盤或砧板，必須特別注意。

▲▼5個洗碗秘訣。（圖／品牌提供）

▲PIMPANT 環保洗碗皂，200g，550元。

使用有機椰子、橄欖及向日葵作為肥皂基底，無香精、無棕櫚油，寶寶餐具也能安心使用，更添加小蘇打去除油膩異味、有效清潔茶垢、咖啡漬。

▲▼5個洗碗秘訣。（圖／品牌提供）

▲BONDI WASH 檸檬茶樹及柑橘碗盤清潔液，500ml，550元。

添加天然介面活性劑及澳洲原生植物精油，細緻泡沫能徹底清除鍋碗髒污並留下活力香氣。添加檸檬茶樹精油製造清新香氣、柑橘、玫瑰天竺葵、荳蔻和橙花精油，創造鎮靜舒緩功效。

關鍵字：

洗碗, 秘訣

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