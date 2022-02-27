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無痛入手「韓星同款平價包」！泫雅、Jennie私服背過的5000元有找

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文／美人圈

是時候買個包包犒賞自己了！比起高單價的精品包，也能購入質感爆棚的平價包款，不僅時髦、百搭更不怕荷包失血過多！小編特搜了5間「韓星同款平價包」推薦給大家！在泫雅、Krystal及Jennie等韓星私服照都現身過～趕緊下滑筆記起來，將心儀的款式買回家吧！

「韓星同款平價包」推薦 1：SAMO ONDOH

來自韓國的設計師包款SAMO ONDOH，品牌名是由英文及韓文的兩個單詞所組成，即為「一樣的溫度」之意，讓使用者能透過喜歡的包款找到屬於自己的同溫層。其包款充滿了簡約卻不失大膽的設計感，以極具識別度的軟皮革抓皺設計細節，賦予不同型號包款獨特的線條樣貌，並提供多樣化的揹帶選擇，像是皮革與果凍色壓克力鍊條，都是品牌的一大特點。

▲韓星同款平價包。（圖／美人圈）

▲SAMO ONDOH是來自韓國的設計師包款。（圖／IG@SAMO ONDOH）

在泫雅的IG中，也出現許多SAMO ONDOH包款的穿搭照！像這款「Egg Bag 蛋殼包」也是品牌識別度極高的設計款之一，以抓皺的細節搭配皮革讓整體看起來更有份量，使用多樣化的馬卡龍色系，可依照穿著的變化來挑選適合的揹帶，讓你擁有獨一無二的個性包款！泫雅詮釋的酪梨綠搭配黃色壓克力鏈條，不僅可愛更是時髦度爆表！

▲韓星同款平價包。（圖／美人圈）

▲SAMO ONDOH的Egg Bag 蛋殼包。（圖／IG@hyunah_aa）

▲韓星同款平價包。（圖／美人圈）

▲SAMO ONDOH的Egg Bag 蛋殼包。（圖／IG@SAMO ONDOH）

少女時代孝淵及泫雅揹的這款「Gnocchi Bag可頌包」，以半月形的設計配上如同可頌麵包般的抓皺細節，有素面皮革款，還有菱格絎縫壓紋款能挑選，背帶也可隨季節或場合來更換，顏色也相當多種選擇，是一年四季都百搭的美包啊！

▲韓星同款平價包。（圖／美人圈）

▲韓星同款平價包。（圖／美人圈）

▲Gnocchi Bag可頌包。（圖／IG@hyoyeon_x_x）

SAMO ONDOH還有多種包款可以選購，價格落在台幣3000-5000元，小資族絕對可以無痛入手！重點是現在臺灣也可以買得到！，並提供正貨保證六個月售後保固，不用等待韓國代購、也不必再擔心買到仿冒品。

「韓星同款平價包」推薦 2：CHARLES & KEITH

大家對平價精品品牌小ck，絕對都不陌生，以流行和高品質設計加上親民定價，讓粉絲們都著迷不已！最新秋冬系列一樣超生火，像Krystal鄭秀晶揹的這款「Gabine 馬鞍包」，也是熱賣到不行的百搭包款，經典的半圓馬鞍剪裁，搭配不規則狀的D字釦，以及細緻講究的車縫線再為整體質感加分。

▲韓星同款平價包。（圖／美人圈）

▲Gabine 馬鞍包(Ｍ)。（圖／CHARLES & KEITH）

這款「Gabine 馬鞍包」還有6色可以選擇，都超百搭！還附上兩條揹帶，能以時下最火紅的單肩背方式展現新潮模樣，或者側背、斜背也能擁有截然不同的時髦感呦！

▲韓星同款平價包。（圖／美人圈）

▲Gabine 馬鞍包。（圖／IG@charleskeith_tw）

Krystal鄭秀晶還揹上了橄欖綠色的蓬鬆「Luna 馬鞍包」，將身穿綠色毛衣的Krystal襯托得更加時髦仙氣。這款馬鞍包的設計極具巧思，有繩索綑綁設計的肩揹帶打造愜意感，還附有寬揹帶，有多種揹法能變換，能輕鬆隨著感覺打造當日想要的理想風格。

▲韓星同款平價包。（圖／美人圈）

▲Luna 肩背包(M) 。（圖／CHARLES & KEITH）

就連創作歌手李遐怡的私服照都出現這款「Luna 馬鞍包」，以淺色牛仔褲、短版V領白襯衫及黑色厚底短靴搭配，乾淨利落的韓系穿搭，套用在職場或聚會行程都很受用！姊妹們趕緊學起來！

▲韓星同款平價包。（圖／美人圈）

▲Luna 肩背包。（圖／IG@leehi_hi）

「韓星同款平價包」推薦 3：rosa.K

rosa.K這款「Cabas Monogram包」在IG上出鏡率極高啊！不僅讓韓妞瘋搶，更不斷地在韓星的私服照露出！尤其泫雅一PO出這張穿搭照，包款馬上引起熱烈討論！Cabas Monogram圖案是由rosa.K字母中的R和K組成，有如冰淇淋融化流下的曲線設計相當獨特，揹上身真的超吸睛！

▲韓星同款平價包。（圖／美人圈）

▲rosa.K的Cabas Monogram包。（圖／IG@hyunah_aa）

Cabas Monogram共有5種尺寸，以及6種顏色，能給不同需求的你做選擇！像泫雅同款是XS尺寸，價格為台幣6900，是CP值高和質感兼具的包款！無論自用或送禮都很合適！

▲韓星同款平價包。（圖／美人圈）

▲韓星同款平價包。（圖／美人圈）

▲Cabas Monogram共有5種尺寸。（圖／IG@rosak_official）

「韓星同款平價包」推薦 4：nieeh

Blackpink Jennie的IG私服照中，除了香奈兒包款外，也經常出現nieeh這款腋下包，也是該品牌最火的包款！以極簡的包身搭配半透明磨砂粗鏈條及細肩背帶，在拉鍊部分還做成服飾布標的樣子，為包款的設計更增添亮點，也能為穿搭帶來畫龍點睛的效果。

▲韓星同款平價包。（圖／美人圈）

▲nieeh腋下包。（圖／IG@jennierubyjane）

▲韓星同款平價包。（圖／美人圈）

▲nieeh腋下包。（圖／IG@nieeh_official）

此包款還有多種顏色，以及霧面、亮面等材質能選購，價格大約落在台幣3300-4600左右，非常好入手！

「韓星同款平價包」推薦 5：Find Kapoor

韓國小眾品牌「Find Kapoor」，近期也非常火紅，受到許多韓星及時尚博主們喜愛！包款都以實用功能、簡約設計為主，讓各式風格都能搭配又不過時，在細節中又會增添小亮點，真的令人難以招架！連上流戰爭朱夕京「韓智賢」IG私服照都出現這款「斜背彎月包」，讓粉絲們也想購入同款！

▲韓星同款平價包。（圖／美人圈）

▲韓智賢也背Find Kapoor斜背彎月包。（圖／IG@hanjiji54）

Find Kapoor這款「斜背彎月包」，以月亮形狀設計，將經典與時尚的手工工藝結合製成，還有可調節式揹帶，不管肩揹、斜揹都相當好看，重點是容量也很夠裝，價錢約在台幣5000上下。

▲韓星同款平價包。（圖／美人圈）

▲Find Kapoor斜背彎月包。（圖／IG@findkapoor）

同個品牌，韓智賢還有這款「蜥蜴壓紋肩背包」，以長方立體包款設計，綴上精緻的壓紋，細節真的美到令人驚呼啊！揹上它更是氣質優雅集一身，價格也只要約台幣4000左右，沒擁有會捶心肝啊！ 

▲韓星同款平價包。（圖／美人圈）

▲Find Kapoor蜥蜴壓紋肩背包。（圖／IG@findkapoor）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。
 

關鍵字：

韓星, 同款, 平價, 包包

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