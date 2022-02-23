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台南三井4間必吃餐廳讓人「秒飛日本」　湯咖哩開幕限定買一送一！

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▲台南三井Outlet。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

▲台南三井Outlet公共區域隨便打卡都很美。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

記者蔡惠如／台南報導

台南三井Outlet將在2／26正式對外開幕，除了引進多間「南台獨家」、「台南獨家Outlet」物販品牌之外，餐飲也是超熱門話題，三井表示2／26開幕當天有97%的店家都會到位，而名品也將在今年第二季登場，位在美食之都的台南餐飲當然也很厲害，開幕當天190個品牌中就有21家餐飲，其中14間是台南首發，連台北熱門「北海道湯咖哩」都去踩點，開幕日再祭出買一送一優惠，先從這4間開始下手吧！

▲台南三井Outlet。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

Suage北海道湯咖哩
在台北掀起一陣湯咖哩炫風的Suage，首度南下開設專門店，湯咖哩是北海道著名美食，Suage更是直接「搬運」日本在地美味，而在台每一店鋪皆有「限定湯底」做特色，台南三井分店則以添入蟹膏的「蟹味湯底」做限定湯頭，濃厚的海味不但清爽還很香醇，更有三層布丁燒做限定甜點，開幕首三日2/25～2/27期間，「炙燒角煮湯咖哩」與「帶骨雞腿湯咖哩」推出30組限定買一送一，快趁開幕吃起來！

▲台南三井Outlet。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

▲湯咖哩不但有限定湯頭，還有限定蝦捲口味。

▲台南三井Outlet。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

▲開幕兩款特定湯咖哩買一送一喔。

伊勢路勝勢日式豬排
首進台南的勝勢日式豬排，以熟成肉作為主打特色，號稱能讓美味更濃縮，吃起來有別於一般豬排飯口感，為了嘴巴嚐盡美食的台南饕客，在台南三井門市推出期間限定全新料理「酥炸鰻魚腰內豬排三味套餐」，結合鰻魚飯與經典豬排，根本是超豪華的一品啊，採用三吃方法能有更多口感，開幕2/25～2/27期間，來店消費點選套餐一份就送古早味布丁一份（兒童餐除外），每日限量送完為止。

▲台南三井Outlet。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

▲台南三井Outlet。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

合點壽司 がってん寿司
在北台灣稱為品質最高的迴轉壽司之一，一進店就能感受到濃濃的日本風情，店員大聲招呼會有種在日本的錯覺，大片超不計較的魚肉份量，還被網友號稱是浮誇系壽司，絕對讓來客吃得很滿足，想打卡絕對要來體驗，開幕首5日也會推出優惠活動。

▲合點壽司的經典7色盤。（圖／京站提供）

▲合點壽司的經典7色盤。（圖／資料照）

京都柚子豚骨拉麵研究中心
外觀就充滿濃濃日本街道風情的「京都柚子豚骨拉麵研究中心」，是來自京都的道地拉麵店，主打使用京都直接空運來台的水尾產柚子，以獨特的清爽柚香入味，搭配濃厚雞湯豚骨湯頭，形成清爽與濃厚的衝擊感，門店外觀更是每個角落都能「直標京都」，連瓦斯桶都用來搭配，趣味十足。

▲台南三井Outlet。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

關鍵字：

台南三井, 三井outlet, , 歸仁, 開幕, 必吃, 餐飲, 湯咖哩

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