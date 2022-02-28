徐玄《解禁男女》辣出新高度！6招養成牛奶肌、完美一字肩

文／美人圈 圖／翻攝自IG@cliniquekorea、@seojuhyun_s

由徐玄及李濬榮主演的超夯電影《解禁男女》，一直給人溫柔氣質形象的徐玄，這次在戲中成為SM女王，讓人大開眼界！除了題材相當吸睛外，徐玄的牛奶般的白皙肌膚，以及完美一字肩也是近期熱搜關鍵字，一起來看看女神的保養秘招吧！

徐玄保養秘訣1：手溫加速化妝水吸收

養成水潤肌膚的重點絕對就是保濕啦！徐玄透露自己會使用清爽型的保濕精華或是化妝水，在皮膚乾燥時隨時拿出來補擦，不僅吸收快速還可以減少黏膩感。另外，徐玄也會用「按壓」化妝水的方式替代化妝棉擦拭的動作，讓手心的溫度加速保養的吸收，也可以避免摩擦時帶來的負擔感，這個保養小撇步大家一定要學起來！

徐玄保養秘訣2：做好防曬、卸妝基本功

對女明星來說，經常的上妝又卸妝是家常便飯，因此徐玄只要在沒有工作時，就會只上防曬就出門，讓皮膚好好休息的同時，防止紫外線的傷害！並且每天不管再累一定都會堅持做好卸妝、清潔的動作，最後擦上保濕產品。女孩們如果想要擁有好膚質，防曬、卸妝及保濕三個基本功一定要做好，否則無論用再貴的護膚品都沒有。

徐玄保養秘訣3：眼霜按摩眼周

眼下的紋路一旦產生，除非靠醫美否則不管擦再多眼霜都無法消除！擁有一雙靈動大眼的徐玄，每天都會搭配眼霜勤奮的保養、拉提眼周，防止眼垂及細紋找上門，難怪女神眼下絲毫沒有紋路、一雙大眼依然明亮又緊緻！

徐玄保養秘訣4：愛喝抗氧化蔬果汁

徐玄也曾因為嬰兒肥所苦，為了瘦身戒糖，將抗氧化的蔬果汁代替高熱量的飲料，而徐玄也曾大方分享過自己的蔬果汁食譜！

1.蘋果+香蕉+花椰菜

2.西洋芹+甜椒+番茄

3.香蕉+豆腐奶昔

除此之外，女神平日也會吃低GI又充滿維他命C的莓果當作甜點，可以解除嘴饞亂吃的危機，還可以讓肌膚白皙又透亮～

徐玄保養秘訣5：一天選擇一餐吃地瓜

地瓜擁有豐富的膳食纖維，可以促進腸胃蠕動、讓排便更順暢，完全就是減肥聖品！而徐玄也曾分享過自己會將地瓜取代一餐，適量的補充澱粉不但可以幫助燃脂，還不用挨餓，搭配上無糖豆漿就是相當營養的一餐～

徐玄保養秘訣6：皮拉提斯練就完美一字肩

擁有完美一字肩的徐玄根本就是衣架子！而練就完美身材的祕訣就是靠皮拉提斯。女星最愛的皮拉提斯可以改善姿勢不良、肩頸痠痛，還可以讓身材更加緊緻、苗條，在《解禁男女》劇中的火辣身材就是這樣來的～

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