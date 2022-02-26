無眉道人必學「5步驟畫法」！解決邊界感、打造偽天生毛流

文／美人圈

粉底、口紅可以不畫，但沒有畫眉毛真的顯得很沒精神！對於本身毛流不多的稀疏眉、無眉人來說，要畫出乾淨又不生硬的眉形，真的是難上加難。因此以下由韓國彩妝師親授的「稀疏眉毛」畫法教學，各位無眉人一定要筆記起來！

「稀疏眉毛」畫法Step1：紙巾吸走多餘妝前保養

首先，畫眉毛的第一步驟就是要按照毛流的生長方向梳理，不過在梳理之前，要先將不小心塗抹到眉毛的妝前保養、粉底液，通通用紙巾擦拭乾淨！將多餘的油份帶走後，毛流才不會貼在皮膚上。接著再用蜜粉按壓定妝，記得是按壓在皮膚上、並非眉毛，幫助後續上妝外，更能提高持久度！

接下來按照毛流的生長方向將眉毛整理乾淨，眉頭垂直向上；眉毛中段平行；眉尾的部位則是往斜下方。

▲按照毛流的生長方向將眉毛整理乾淨。（圖／IG@benefitcosmeticskorea）

「稀疏眉毛」畫法Step2：淺色眉粉畫出眉毛輪廓

如果本身毛量比較少，直接使用眉筆勾勒眉型，很容易一不小心就將眉毛畫成毛毛蟲，看起來生硬、不自然。因此選擇眉粉可以降低失手機率、還可以讓眉形銜接更流暢！將淺色眉粉搭配眉刷，從眉毛中段開始填色，接著利用刷子上方的餘粉，往前逆向輕刷填補空白區域。

眉尾也是從中段慢慢向後輕刷，慢慢填補眉毛的空隙，基本的眉毛輪廓就完成了！

▲淺色眉粉畫出眉毛輪廓。（圖／IG@benefitcosmeticskorea）

「稀疏眉毛」畫法Step3：眉筆畫出毛流感

眉粉主要的作用是「填補、上色」，想要光禿禿的眉毛營造出毛流感，就要靠眉比做輔助！使用眉筆順著眉毛生長的方向，往「斜下」的方向，一筆一筆的勾勒出根根分明的毛流感。

▲眉筆畫出毛流感。（圖／IG@benefitcosmeticskorea）

「稀疏眉毛」畫法Step4：鼻孔垂直上方找到眉頭位置

影響眉毛好壞的關鍵就是眉頭！很多人應該都跟編一樣，畫眉頭都非常靠手感，因此經常一不小心就看起來生硬又俗氣。我們先在鼻孔垂直上方找到眉頭位置，接著將眉筆「豎起」，畫出根根分明的眉頭毛流感，最後再以「橫向」填補上邊緣，讓眉形更加飽滿、更有神！

記得稍微用眉梳將太過僵硬的邊緣梳理虛化，整體會看起來更加柔和自然。

▲鼻孔垂直上方找到眉頭位置。（圖／IG@romandyou）

「稀疏眉毛」畫法Step5：淺色眉粉輕掃在眉毛、山根旁的連接處

畫完眉毛總覺得好像少了什麼？透過創造陰影，即使沒有眼妝也可以看起來很有精神！使用淺色眉粉輕掃在眉毛及山根旁的連接處，多做了這一步，五官瞬間變立體又精緻！

▲淺色眉粉輕掃在眉毛、山根旁的連接處。（圖／IG@romandyou、IG@jsmbeauty_）

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