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7雙「虎年限定球鞋」盤點！Converse水虎紋好精緻、Nike刺繡圖案太Q

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文／美人圈

2022年各大品牌為了迎接虎年都推出了精緻的限定鞋款！這回編輯為大家特搜了7款「虎年限定球鞋」，除了最美球鞋NB 327外、Converse、Nike也跟上老虎風潮，各位球鞋控可千萬不要錯過！

2022虎年限定球鞋1：Nike Air Force 1 LV8

Air Force應該就不用多做介紹！除了每個人都有一雙的全白配色外，Nike經常推出超可愛的夢幻款式，今年更是為了迎接虎年，全新上市這款限定版本，除了超吸睛的虎紋勾勾，還使用了俐落皮革及搶眼的橘色，鞋跟側邊的小老虎圖案也是一大亮點！

▲虎年球鞋。（圖／美人圈）

▲Nike Air Force 1 LV8。（圖／Nike）

2022虎年限定球鞋2：Converse Run Star Hike

Converse Run Star Hike擁有足足五公分高的厚底，穿上後無痛長高，又顯腿長，難怪一直以來都備受女孩們寵愛。這次換上獨特的緞面水虎紋印花，搭配上紅白的喜氣配色，應景又時髦，喜歡穿搭的女孩就用這雙新鞋迎接新春的到來吧！

▲虎年球鞋。（圖／美人圈）

▲Converse Run Star Hike。（圖／Converse）

2022虎年限定球鞋3：New balance U327cnt

擁有最美球鞋之稱的327，不僅穿起來超輕盈、顯瘦效果真的讓許多女孩為之瘋狂！除了常見的不對稱設計外，鞋帶的兩側還多加了綠色、紅色的麂皮拼接，可以為整體穿搭增加亮點！特別在鞋身標籤上加上了粉紅色的老虎紋路，如果是NB327的愛好者，這雙很值得收藏～

▲虎年球鞋。（圖／美人圈）

▲New balance U327cnt。（圖／美人圈）

2022虎年限定球鞋4：Onitsuka Tiger LAWNSHIP

Onitsuka Tiger是日本的運動品牌，這次新年推出超可愛的滿版普普風老虎鞋！除此之外，鞋墊上還印有可愛的老虎掌印，完全少女心爆擊～這雙鞋不僅可愛，穿起來也相當輕便、舒適，根本是為了新年走春設計的鞋款！

▲虎年球鞋。（圖／美人圈）

▲Onitsuka Tiger LAWNSHIP 。（圖／Onitsuka Tiger）

2022虎年限定球鞋5：Gucci 印花白鞋

熱愛老虎圖騰的Gucci創意總監Alessandro Michele，今年推出一系列超彭湃的虎年主題商品。這雙白色印花小白鞋上面以刺繡方式，描繪出細緻的老虎圖案，呈現出60年代的經典彩繪圖案，加上綠色及紅色的色塊，整雙設計相當鮮明、復古。

▲虎年球鞋。（圖／美人圈）

▲Gucci 虎年主題白色印花小白鞋。（圖／Gucci）

2022虎年限定球鞋6：PUMA Snow Tiger Mayze ST Wns

冬季白雪及虎年氣象，PUMA 推出Snow Tiger限定系列，其中還有矮個女孩超愛的Mayze Wns Flannel鋸齒厚底鞋！絕美的絨質麂皮打造puma標誌性的流線設計，搭配上全白的皮革，任一女孩看到都會心動不已～鞋舌上還有刺繡老虎頭象，整體給人優雅又潔白的視覺感受。

▲虎年球鞋。（圖／美人圈）

▲PUMA Snow Tiger Mayze ST Wns。（圖／PUMA）

2022虎年限定球鞋7：BURBERRY 虎紋棉質高筒運動鞋

今年不再只有豹紋當道，BURBERRY選用了超夯的虎紋印花，完美複製到運動鞋上，側邊印有白色立體的品牌名稱，看起來個性十足，凸顯獨一無二的時髦品味，走在大街上保證你最吸睛！

▲虎年球鞋。（圖／美人圈）

▲BURBERRY 虎紋棉質高筒運動鞋。（圖／BURBERRY）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

虎年, 春節, 球鞋, NB327, Converse, Nike

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