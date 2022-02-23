冷到快崩潰！專家提醒：出門顧好「2部位」防猝死

▲從早到晚的保暖技巧，趕快學起來。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

寒流來襲，不只是天氣冷到爬不起來，氣溫驟降使得猝死案件層出不窮，營養師高敏敏傳授低溫保暖重點，並提醒大家出門顧好耳朵和脖子，降低猝死機率。

#早上多賴床一下

不只是寒流來襲時，其實冬天起床時建議賴床一下再慢慢起床，若是從床上忽然跳起，會因為突然接觸冷空氣，可能導致皮膚和血管容易收縮，建議在起床前先加一件外套，幫助四肢保暖。

#洗臉刷牙盡量用溫水

因為浴室濕氣重，因此建議刷牙及洗臉時使用溫水，可以避免身體被冷水急凍、加劇血管收縮，有心血管疾病或家族遺傳慢性病要特別留意。

#洗澡穿脫衣服時間別太久

冬天洗熱水澡是很享受的一件事，但離開熱水時，皮膚上的熱水珠會突然接觸到冷空氣，會使身體更加寒冷，建議洗澡前先把浴巾放在隨手可得的地方，並馬上擦乾水珠並穿衣服。

#出門要保護脖子+耳朵

許多冬天猝死案例常發現，大多數沒有好好保暖脖子+耳朵，看似不重要的小地方其實有許多交感神經和血管，加上耳朵沒有脂肪可供溫暖。出門在外建議圍個圍巾，加上耳罩保護自己。

#掌握三明治穿搭

很多人誤以為穿外套就以為保暖，這個觀念其實並不正確，正確保暖應掌握三明治穿法，由裡到外建議為棉衣內搭→毛衣→防風防水外套，這樣更能維持體溫。

#運動前後，務必暖身

猝死也很容易發生在沒有暖身、或是激烈運動後沒有收操就停下，因為運動時肌肉血流量加倍、收縮過度易增猝死風險，建議要正視「暖身」的重要性。

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