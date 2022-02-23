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吃飽也能減肥！營養師推薦6大「刮油食物」　輕鬆減少脂肪堆積

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▲▼ 營養師推薦有助減肥的6大刮油食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師推薦6種有助減肥的「刮油食物」。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unsplash、pexels

很多人為了減肥、怕發胖，不敢多吃甚至常節食，但其實吃對食物就能幫助減少脂肪堆積，不用餓肚子也能輕鬆減肥。小紅書上就有營養師分享6種有助減肥的「刮油食物」，能降脂清腸、排除油膩，有的還能保護心血管或是抗氧化，幫助養顏美容。

▲▼ 營養師推薦有助減肥的6大刮油食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

1.燕麥

燕麥含有豐富的膳食纖維及維生素，可幫助降低膽固醇和血脂，並能促進腸道蠕動，改善排便，且燕麥的飽腹感強，能幫助控制食慾，避免過於飢餓而暴飲暴食。

2.銀耳

銀耳含有豐富的膳食纖維，能促進胃腸道蠕動，減少脂肪吸收，且銀耳多醣是屬於植物性多醣體，有降低膽固醇、增強免疫力、抗衰老等作用。

▲▼ 營養師推薦有助減肥的6大刮油食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

3.洋蔥

洋蔥富含含硫胺基酸、含硫化合物，能幫助降低血脂和血壓，預防血栓的形成。另外，洋蔥還含有豐富的槲皮素，槲皮素是屬於擁有高抗氧化力的類黃酮的一種，有許多研究發現其具有抑制脂肪生成及增加脂肪分解的功能。

4.山藥

山藥富含黏液蛋白，能預防心血管系統的脂肪沉積，保持血管彈性，也能減少皮下脂肪沉積，避免肥胖。

5.海藻

海藻有「海洋蔬菜」之稱，是非常健康的低熱量、低脂肪食物，其含有的植物性多醣體能幫助降低膽固醇、延緩血糖吸收、調節免疫力等作用，像是海帶等褐藻還含有豐富的水溶性纖維職（海藻膠），能降低血液中的膽固醇濃度，提高分解脂肪的酵素效果。

▲▼ 營養師推薦有助減肥的6大刮油食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

6.玉米

玉米富含鈣、磷、鎂、鐵、硒及維生素A、B1、B2、B6、E、胡蘿蔔素等多種維生素和礦物質，營養素眾多，能降低膽固醇的吸收。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 飲食, 食物, 刮油, 不發胖, 脂肪, 營養師

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