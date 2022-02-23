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魔術方塊躍上G-SHOCK　錶圈隨意換像轉方塊

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▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK與魔術方塊首度聯名發行限量錶款GAE-2100RC-1A，5,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

聯名點子用不盡的G-SHOCK又帶來驚喜了，這回與大人小孩都愛玩的魔術方塊（Rubik’s Cube®）首度攜手，創作限量錶款GAE-2100RC-1A，面盤上黃、藍與紅色格紋構成的立體感面盤，立刻讓人聯想到魔術方塊，而可任意更換的白或黑色錶圈就像玩方塊時旋轉交換位置，連錶扣與錶帶環也採招牌紅與綠配色，加上亂數九宮格設計的方形包裝盒，更添收藏價值。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK與魔術方塊聯名錶的錶扣與錶帶環配色也來自魔術方塊。

G-SHOCK與魔術方塊聯名錶款GAE-2100RC-1A，除了方塊招牌色彩面盤吸睛，同時配備八角錶圈與雙顯設計流露復古氣息；而內在依然保持品牌強悍特色，採用新一代碳纖維核心防護構造，呈現纖薄但耐衝擊錶殼，防水200米。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK與魔術方塊聯名錶的包裝盒別具巧思，隨錶附贈黑色可替換錶圈。

流行腳步迅速的Swatch，則向大自然取靈感，推出Colors of Nature腕錶，由三分之一的Bio-sourced生物來源材質加上三分之二的陶瓷材質比例的獨家BIOCERAMIC生物陶瓷材質打造，以純色表現玄武岩、沙漠、雨林、極地與峽谷等五大自然景色，加上47毫米的大錶徑，讓人難以忽視。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲Swatch推出Big Bold Colors of Nature錶款，分別深入雨林、近觀火山、沙丘縮影，單只4,250元。（圖／Swatch提供）

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關鍵字：

G-SHOCK, Swatch, 魔術方塊

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