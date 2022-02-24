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敷錯反而會爛臉！皮膚科醫師揭「面膜6大誤區」超多人犯

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▲▼ 皮膚科醫師揭常見的敷面膜6大誤區 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲面膜是許多女生美肌必備的保養好物。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導　

面膜被許多人視為「保養神隊友」，肌膚狀態不好或隔天有重要約會時，就趕快來敷片面膜急救，但你知道嗎？面膜敷錯可能變美不成，反而會爛臉！知名皮膚科醫師廖苑利就分享了超多人犯的「敷面膜誤區」，快來看看以下6個你是否都犯過？

＃敷面膜前要先去角質

敷面膜前只需要保持皮膚乾淨就可以了，不需要特別去角質。肌膚每28天就會自然代謝老廢角質，所以去角質一個月只需要做一次即可。

＃每天敷面膜

正常皮膚頻繁敷面膜會導致皮膚過度水合，讓原本緊密的皮膚屏障變得鬆脫，失去防禦功能，可能反而導致肌膚出現泛紅、乾燥、脫皮、爆痘等狀況。

廖醫師提醒，敷面膜可按個人肌膚需求選擇，且不要過度，建議平時一週敷2～3次即可。

＃面膜敷越久越好

敷面膜時間過長，片狀面膜的膜布、精華都會乾掉，反而會吸收皮膚水分，最好的敷面膜時長是在10～15分鐘。

＃常用撕拉面膜

有些人覺得撕拉面膜清潔力強就經常用，但其實這種面膜對皮膚的傷害力是最大的，使用不當容易造成皮膚鬆弛、毛孔粗大、皮膚敏感過敏等問題。

＃敷完面膜後不保養

有些人敷完面膜後覺得肌膚很水潤，就省略了後續的乳液或乳霜步驟，廖醫師表示這是不對的，不管敷的是哪種面膜，敷完後一定要再擦上乳液或乳霜，保養程序才算完成。

＃一直補塗面膜的剩餘精華

將面膜袋中剩餘的精華液不斷塗抹上臉，在無形中就延長了敷臉的時間，反而會增加皮膚負擔，出現水油不平衡、乾燥反吸水的等問題。

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關鍵字：

保養, 護膚, 面膜, 敷面膜, 敷臉, 使用法, 錯誤, 誤區, NG, 皮膚科醫師, 醫生

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