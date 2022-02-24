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年紀輕就狂掉髮？專家教「防止脫髮5件事」　第4超多人都忽略

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▲▼ 專家教防止脫髮5件事　第4常被忽略 。（圖／翻攝usnplash,pexels,IG）

▲美容專家分享預防＋改善掉髮問題的5大秘訣。（圖／翻攝IG @3ce_official、@sooyaaa__）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

越來越多人不到老年就有脫髮困擾，就算狂用防脫洗髮精都沒改善，因為掉髮是很多原因造成的，從頭皮清潔護理到飲食、生活作息，甚至是情緒壓力，都會影響頭皮髮絲的健康。小紅書上的保養美容達人就分享，想要改善、預防掉髮問題，快做好以下5件事，

1.不要過度清潔頭皮

臉部肌膚過度清潔容易變得敏感，同樣地頭皮也會。有些人容易出油，每次洗頭都會用頭皮磨砂膏，甚至天天用，覺得這樣洗得比較乾淨，但就跟臉部肌膚一樣，不建議經常用磨砂膏，過度清潔頭皮可能會造成脂溢性皮膚炎，或引起真菌感染，反而會造成掉髮。

▲▼ 專家教防止脫髮5件事　第4常被忽略 。（圖／翻攝usnplash,pexels,IG）

2.洗頭時別用力揉搓

洗臉時太大力搓臉，皮膚會泛紅，長期下來還會導致鬆弛下垂，頭皮也是一樣，尤其很多女生都有做美甲、留指甲的習慣，洗頭的時候就喜歡用指甲去摳頭皮，再加上使用的洗髮精裡可能有些刺激成分，就會造成二次傷害。

有些人洗完頭容易起頭皮屑，一方面是用到不適合的洗髮精，另一方面就是過度用力的揉搓或摳頭皮造成的。正確洗頭應該是用指腹輕輕地打圈揉壓按摩。

3.養成梳頭的習慣

經常梳頭可幫助促進頭部的血液循環，加速頭皮新陳代謝，對於生髮和維持頭皮健康都有幫助。中醫在治療脫髮的時候，都會按壓頭部的幾個重要穴位，像百會穴、玉枕穴、頭維穴等，經常梳頭才能刺激到這些穴位，不僅對頭髮好，對身體也好。

另外，洗頭之前要先把頭髮梳順，這樣在洗的時候頭髮比較不容易打結，洗完後掉髮也會減少很多。

4.頭皮也需要防曬

愛美的女生都很注意臉部防曬，甚至是身體的防曬，但許多人都會忽略，其實頭皮也需要防曬，尤其是陽光強烈時，分線處頭皮裸露在外的部分就會直接被紫外線照射到，也會刺激髮縫越來越寬，可利用帽子或撐陽傘為頭皮做好防護。

▲▼ 專家教防止脫髮5件事　第4常被忽略 。（圖／翻攝usnplash,pexels,IG）

5.維持健康生活作息和適當紓壓

熬夜、精神壓力大都會影響頭髮生長。經常熬夜會導致成長激素分泌不足，會影響頭髮的生長和修復；而長期精神壓力大就容易造成內分泌紊亂，也不要為了減肥隨便節食，過度節食營養不良，也會導致脫髮。

頭髮想長得好，優質蛋白質絕對少不了，平時可以多吃蛋類、瘦肉、魚肉、奶製品和豆製品來補充，也要多吃蔬菜水果，補充頭髮生長必需的維生素和微量元素。

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關鍵字：

掉髮, 落髮, 脫髮, 防脫, 改善, 預防, 方法, 秘訣, 頭皮, 頭髮, 頭皮護理, 保養, 養髮

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