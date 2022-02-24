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凱特王子妃、丹麥王儲妃平民出身受愛戴　會面穿搭顯露好默契

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▲▼ 凱特王子妃與丹麥王儲妃瑪麗 。（圖／路透社）

▲英國凱特王子妃（左）與丹麥王儲妃瑪麗第二度會面，兩人造型優雅端莊。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

同樣都是平民嫁入王室、均以親和力深得民心的英國凱特王子妃與丹麥王儲妃瑪麗（Crown Princess Mary of Denmark），睽違超過10年，兩人終於在昨天於哥本哈根再聚首，一同享用午餐，兩人連穿搭都展現好默契，各以灰色、黑色與白色等經典色調服裝搭配珍珠耳環、戴上黑色皮手套，端莊優雅。

▲▼ 凱特王子妃與丹麥王儲妃瑪麗 。（圖／路透社）

▲凱特王子妃（右）代表英國王室，向丹麥女王瑪格麗特獻上登基50周年祝賀之意。（圖／路透社）

凱特王子妃只要是正式的官方場合，必定選英國設計師品牌Catherine Walker，此次為期兩天的丹麥行也不例外，選穿軍裝風格的雙排扣灰色長大衣，領片與袖口則以黑色裝飾；50歲的丹麥王儲妃瑪麗則以高領貼身黑色洋裝搭配白色外套亮相，來自澳洲的她嫁入王室18年，與王儲弗雷德里克（Prince Frederik）育有4個孩子，她長期支持丹麥時尚產業發展，並為LGBT族群公開發聲，深獲人民愛戴。

▲▼ 凱特王子妃與丹麥王儲妃瑪麗 。（圖／路透社）

▲凱特換上休閒服參觀丹麥幼兒園，體驗劈柴生火。（圖／路透社）

王儲妃瑪麗昨與凱特一同到王宮與丹麥瑪格麗特女王（Queen Margrethe II）會面，凱特代表英國王室祝賀她登基50周年；當天凱特還特別換上休閒服，拜訪以大自然與戶外活動為主軸的幼兒園，她與小朋友一起劈柴、生火，感受合作互助的力量。

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關鍵字：

凱特, 王子妃, 丹麥王儲妃

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