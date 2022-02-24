孫藝真、朴信惠公認「男神收割機」！私下穿搭套牢天菜老公

文／美人圈

孫藝真與玄彬因為《愛的迫降》而種下愛苗，在2月10日公布即將要結婚的喜訊，讓粉絲們終於等到開花結果的好消息了！孫藝真從出道以來就與許多重量級天菜演員合作搭檔，除此之外，朴信惠、宋慧喬、朴敏英等都是演藝圈公認的「男神收割機」，想要跟她們一樣充滿電力，不如先從模仿穿搭開始，一起來看看女神們的穿搭範本！

「男神收割機」穿搭範本1：孫藝真

孫藝真的溫柔氣質更是讓玄彬坦承自己就是被她的魅力給深深吸引！想營造溫柔可人的印象，可以選擇純淨的白色系穿搭，將氣質更提升一個level外，還可以將肌膚襯托的更白淨，想要收服男神這招絕對要筆記下來！

白襯衫+黑短裙任一個男生看到都會忍不住開把！微微合身及V領設計襯出孫藝真玲瓏有緻的身材，搭配上傘狀的短裙，讓腿部更「細」化，整套穿搭既性感又修身。如果肉肉女孩，也可以選擇A字長裙修飾腿型及臀部，達到更好的顯瘦效果。

▲孫藝真的穿搭性感又修身。（圖／IG@yejinhand）



如果是想要製造出仙氣逼人的氛圍，選擇材質飄逸的雪紡襯衫、洋裝準沒錯！若隱若現的透膚材質，讓人忍不住多看幾眼，還可以激起男生的保護慾，趕快利用這個超心機的穿搭技巧去魅惑曖昧對象吧！

「男神收割機」穿搭範本2：朴信惠

2022年初結婚的新手媽媽朴信惠也是電力十足，除了與老公崔泰俊合作過《電視劇帝王》，《繼承者們》李敏鎬、《皮諾丘》李鐘碩根本都是天菜級的演員！而私底下的她喜愛寬鬆、舒適的穿搭，像是經常在朴信惠版面中出現的大學T、牛仔外套，不僅舒適又好搭配，隨意配上牛仔褲、寬褲就相當休閒好看！

此外，朴信惠也是西裝外套控！喜歡蒐集不同樣式、顏色的西外，還會特別挑選oversize的版型，透過落肩修飾身形，營造顯瘦又時尚的造型！

「男神收割機」穿搭範本3：宋慧喬

曾經大方認愛過李炳憲及玄彬，也曾和宋仲基有過短暫的婚姻，更是與眾多大咖級別男星合作的宋慧喬可以說是男神收割機的始祖了吧！宋慧喬的帶貨力一直超強，穿過、使用過的商品，都會成為女孩們參考範本，而自帶仙氣的她，除了喜歡裙裝外，也喜歡幹練、女人味的套裝LOOK。

溫暖的駝色高領加上同色系的中長版大衣、套上沉穩的咖啡色皮靴，顯現出高質感，除了衣服氣質到位外，包包也必須講究！選擇亮眼白色的包款可以有畫龍點睛的效果，穿這套去上班，保證隔壁同事都不能好好專心、目光一直停在你身上！

「男神收割機」穿搭範本4：朴敏英

除了與李敏鎬的「雙敏戀」外，也與在《Healer》中合作過的池昌旭傳出誹聞，曾經合作過的男神更是不計其數！除了與朴敘俊拍攝的《金秘書為何那樣》中飾演金秘書溫柔的OL穿搭外，私底下的穿衣搭配更是成為許多女孩的穿搭範本。

除了在劇中朴敏英經常穿著襯衫類的服飾外，日常生活中，襯衫也是她必備的單品！從寬鬆的中性版型到貼身的雪紡款式，朴敏英通通都有，完全就是十足的襯衫教科書啊！

另外，私下朴敏英也非常喜歡蒐集碎花洋裝！穿上連身洋裝的她，不僅襯托她甜美氣質，同時展現出姣好的身材！

「男神收割機」穿搭範本5：秀智

初戀系女神秀智除了與李棟旭曾認愛後分手，還與帥氣大叔孔劉、流量王李鐘碩等天菜歐巴們合作過！與眾多女星不同，秀智私下的穿著相當簡約又親民，不是T恤、牛仔褲，就是簡單的黑褲配球鞋，女孩們如果想要找個日常好搭配的穿衣範本，請點進秀智的IG參考就對了（笑）！

而私下秀智也是個帽子控，除了基本的老帽、毛帽外，還有飛行帽、貝蕾帽等多種帽款，平時如果喜歡穿的簡單又日常，可以透過搭配帽子為穿搭增添層次感！

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