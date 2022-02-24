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新加坡百億千金掛金豬牌與18只手鐲出閣　貴氣造型配花海超氣派

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▲▼ 新加坡千金林慧俐 。（圖／翻攝kimlimhl IG）

▲新加坡百億千金林慧俐（左）再婚，於花牆前與老公接吻。（圖／翻攝kimlimhl IG）

記者陳雅韻／綜合報導

新加坡身家高達約695億元股票大王林榮福的千金林慧俐（Kim），選在2022年2月22日星期二邁入第二段婚姻， 她換穿紅色傳統服飾與兩截式白紗兩套新娘服，與IT產業的Leslie舉辦奢華婚禮，婚禮現場設有花牆與花海讓新人拍美照，此外，林慧俐還戴上18只黃金鐲子與金飾，展現百億千金氣勢。

▲▼ 新加坡千金林慧俐 。（圖／翻攝kimlimhl IG）

▲林慧俐穿紅色傳統新娘服搭配18只黃金鐲子與金豬牌，展現百億千金氣勢。（圖／翻攝kimlimhl IG）

30歲的林慧俐曾是澳門賭王兒子何猷君舊愛，2017年她透過爸爸公開自己結婚並生子的消息，但於2019年宣布離婚。她對第二段婚姻的老公背景相當保護，低調不透露，但婚禮排場倒是樂意公開，繼日前曬出過大禮儀式中的滿房山珍海味與貴重金飾，昨她分享22日結婚的照片，只見她一身紅色喜氣新娘服，兩手共戴4只金手鐲，頸上還串著另外14只金手鐲與金豬牌，頭上亦戴著黃金頭飾，千萬元的貴氣裝扮相當驚人。

▲▼ 新加坡千金林慧俐 。（圖／翻攝kimlimhl IG）

▲林慧俐穿兩截式白紗出閣。（圖／翻攝kimlimhl IG）

▲▼ 新加坡千金林慧俐 。（圖／翻攝kimlimhl IG）

▲林慧俐亮出5克拉的求婚鑽戒。（圖／翻攝kimlimhl IG）

換穿兩截式露肚白紗，林慧俐將珠寶焦點留給老公求婚的5克拉鑽戒，頻頻在粉色調的花海前留影；她同時分享爸爸送的一張老舊的萬元大鈔，並附上手寫的祝福寫著：「這張特別的鈔票跟我很長時間了，陪我度過許多艱難歲月，珍惜它，祝福你們未來順利。」讓她感動不已。

▲▼ 新加坡千金林慧俐 。（圖／翻攝kimlimhl IG）

▲林慧俐收到父親送的萬元舊鈔與手寫字條祝福她，相當感動。（圖／翻攝kimlimhl IG）

►新加坡百億千金再婚豪奢高調　新人被千萬黃金與山珍海味淹沒

►曾馨瑩10萬LV運動服上身　曬女兒視角被狂讚

 

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林慧俐

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