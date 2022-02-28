fb ig video ETtoday search mobile

《哈利波特》超狂新品來搶錢！時光器項鍊、「金探子」實體化藏驚喜

>

實習記者吳昀庭／綜合報導

《哈利波特》推出多年依舊人氣不減，先前他們曾多次與日本飾品品牌U-TREASURE合作聯名系列，最近又用超狂新品來搶錢了！這次以「金探子」、「時光器」為靈感，做成還原度超高的項鍊，金探子打開裡面竟是掛錶，時光器上的沙漏也真的可以翻轉，戴上彷彿能跟著妙麗一起穿越。

▲哈利波特飾品。（圖／翻攝自u-treasure.jp）

▲《哈利波特》與U-TREASURE推出聯名飾品，金探子打開裡面竟是掛錶。（圖／翻攝自u-treasure.jp，下同）

《哈利波特》與U-TREASURE的新聯名分成幾個主題，最讓粉絲們心動的就是「金探子」和「時光器」系列。U-TREASURE直接還原出一顆立體金探子，做成金光閃閃的項鍊，背後還寫了鄧不利多留給哈利的話，打開來裡面是掛錶，實在是太精緻了。除了這款項鍊，金探子也有做成銀色小項鍊、耳環和金色的筆。

▲哈利波特飾品。（圖／翻攝自u-treasure.jp）

「時光器」是妙麗為了選修更多課程，而申請使用的魔法道具。它的金色圓圈構造、可以流動的小沙漏…都被完美重現，做成質感破表的項鍊，而且真的可以轉動，轉幾圈就會產生可以穿越時光的錯覺。想要低調一點，也有另一款比較簡略的時光器項鍊、耳環和金色的筆。

▲哈利波特飾品。（圖／翻攝自u-treasure.jp）

▲哈利波特飾品。（圖／翻攝自u-treasure.jp）

▲哈利波特飾品。（圖／翻攝自u-treasure.jp）

「金探子」和「時光器」系列之外，也有以霍格華茲的葛來分多、赫夫帕夫、雷文克勞、史萊哲林四個學院為主題，設計出來的耳環、原子筆，上面的配色、徽章圖案，都能讓你馬上認出是哪個學院。還有融入九又四分之三月台、死神的聖物符號、閃電等元素的銀項鍊、耳環…，全部都非常可愛。

▲哈利波特飾品。（圖／翻攝自u-treasure.jp）

▲哈利波特飾品。（圖／翻攝自u-treasure.jp）

▲哈利波特飾品。（圖／翻攝自u-treasure.jp）

另外，日本甜點系飾品品牌Q-pot.前陣子也有與《哈利波特》合作，推出「混血王子」主題系列，將石內卜相關的元素融入設計，做成暗黑風飾品。像是魔藥學課本項鍊、石內卜的雌鹿護法餅乾吊飾，都能勾起滿滿回憶，還有不破誓和黑魔標記手鍊、戒指也很特別，喜歡他的粉絲千萬別錯過這系列。

▲哈利波特飾品。（圖／翻攝自u-treasure.jp）

▲《哈利波特》與Q-pot.推出「混血王子」系列。（圖／翻攝自q-pot.jp，下同）

▲哈利波特飾品。（圖／翻攝自u-treasure.jp）

▲哈利波特飾品。（圖／翻攝自u-treasure.jp）

►《蠟筆小新》聯名GU！睡衣花紋手提袋、巧克比螢光襪超Q

►《鬼滅之刃》性感內衣又來了！「音柱」寶石加上去太華麗

關鍵字：

哈利波特, 飾品, 金探子, 時光器, u-treasure

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

ET Fashion

推薦閱讀

「366天生日代表色」看性格超準！6月24日像仙女一樣優雅

「366天生日代表色」看性格超準！6月24日像仙女一樣優雅

星巴克「Y2K格紋馬克杯」被搶爆！療癒顏色＋塗鴉命中少女心

星巴克「Y2K格紋馬克杯」被搶爆！療癒顏色＋塗鴉命中少女心

皮膚科醫師教「睡前3招」0成本變美！有助睡眠還能改善痘痘

皮膚科醫師教「睡前3招」0成本變美！有助睡眠還能改善痘痘

準到哭！「肚子餓找東西吃」心理測驗，秒測你的真實性格 茱莉婭加納演活《創造安娜》假名媛！試鏡獲選僅靠一句話 周子瑜短版T洩蠻腰又秀腿　鏡頭拉遠「九頭身」黃金比例超驚人！ 最美星巴克「洄瀾貨櫃門市」將收攤？　業者回應了 30秒測驗「選最愛的顏色組合」　找出你隱藏個性＆潛在工作特質 想黑都難！這3種食物每天補充　輕輕鬆鬆養成冷白皮 「超準心測」從背影選擇欣賞的女孩　偵測你是哪一種人！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面