《哈利波特》超狂新品來搶錢！時光器項鍊、「金探子」實體化藏驚喜

實習記者吳昀庭／綜合報導

《哈利波特》推出多年依舊人氣不減，先前他們曾多次與日本飾品品牌U-TREASURE合作聯名系列，最近又用超狂新品來搶錢了！這次以「金探子」、「時光器」為靈感，做成還原度超高的項鍊，金探子打開裡面竟是掛錶，時光器上的沙漏也真的可以翻轉，戴上彷彿能跟著妙麗一起穿越。

▲《哈利波特》與U-TREASURE推出聯名飾品，金探子打開裡面竟是掛錶。（圖／翻攝自u-treasure.jp，下同）



《哈利波特》與U-TREASURE的新聯名分成幾個主題，最讓粉絲們心動的就是「金探子」和「時光器」系列。U-TREASURE直接還原出一顆立體金探子，做成金光閃閃的項鍊，背後還寫了鄧不利多留給哈利的話，打開來裡面是掛錶，實在是太精緻了。除了這款項鍊，金探子也有做成銀色小項鍊、耳環和金色的筆。

「時光器」是妙麗為了選修更多課程，而申請使用的魔法道具。它的金色圓圈構造、可以流動的小沙漏…都被完美重現，做成質感破表的項鍊，而且真的可以轉動，轉幾圈就會產生可以穿越時光的錯覺。想要低調一點，也有另一款比較簡略的時光器項鍊、耳環和金色的筆。

「金探子」和「時光器」系列之外，也有以霍格華茲的葛來分多、赫夫帕夫、雷文克勞、史萊哲林四個學院為主題，設計出來的耳環、原子筆，上面的配色、徽章圖案，都能讓你馬上認出是哪個學院。還有融入九又四分之三月台、死神的聖物符號、閃電等元素的銀項鍊、耳環…，全部都非常可愛。

另外，日本甜點系飾品品牌Q-pot.前陣子也有與《哈利波特》合作，推出「混血王子」主題系列，將石內卜相關的元素融入設計，做成暗黑風飾品。像是魔藥學課本項鍊、石內卜的雌鹿護法餅乾吊飾，都能勾起滿滿回憶，還有不破誓和黑魔標記手鍊、戒指也很特別，喜歡他的粉絲千萬別錯過這系列。

▲《哈利波特》與Q-pot.推出「混血王子」系列。（圖／翻攝自q-pot.jp，下同）

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