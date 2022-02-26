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《延禧》傅瓔CP續前緣！加碼3部年度必看美食劇，一起大飽眼福

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實習記者施至真／綜合報導

由許凱和吳謹言領銜主演的《尚食》一開播就造成轟動，兩人在《延禧攻略》中扮演無緣相守的苦命鴛鴦，如今這對「傅瓔CP」要再續前緣，演出陸版「大長今」，劇中除了讓人口水流不停的宮廷美食菜外，最令觀眾敲碗期待的就是許凱和吳謹言相愛相伴的甜蜜畫面，除了笑看這對佳偶的新戀曲之外，另外加碼3部2022年必看美食影劇，一起用美味菜餚抓住「他」的味蕾。

▲傅瓔CP《尚食》續前緣！另加碼3部年度必看美食片。（圖／翻攝自微博尚食）

▲喜歡許凱和吳謹言這對歡喜冤家的朋友必看《尚食》。（圖／翻攝自微博@電視劇尚食）

2022必看美食古裝劇《尚食》

轟動一時的《延禧攻略》中，傅恆死前託付給魏瓔珞的「下輩子換你來守我，可好？」，騙走觀眾千萬眼淚，為了一圓粉絲「傅瓔CP」夢，陸綜《快樂大本營》曾播出過傅恆圓夢迎娶魏瓔珞的橋段，不過僅僅30秒的節目畫面，無法滿足觀眾味蕾，如今兩人攜手演出古裝甜寵劇《尚食》，也算是完成來世相守的承諾。

▲傅瓔CP《尚食》續前緣！另加碼3部年度必看美食片。（圖／翻攝自微博尚食）

▲傅瓔CP看不夠，再續前緣轉戰《尚食》。（圖／翻攝自YouTube芒果電視）

▲傅瓔CP《尚食》續前緣！另加碼3部年度必看美食片。（圖／翻攝自微博）

▲傅瓔CP終於能正大光明談戀愛了。（圖／翻攝自微博@電視劇尚食）

《尚食》講述精於庖廚的少女姚子衿（吳謹言飾），偶遇暗訪農家的皇太孫朱瞻基（許凱飾），為了更接近心愛的人，她不惜遠赴皇宮，並經過重重選拔選入「尚食局宮女」，除了憑藉精湛手藝步步升至典膳，還與瞻基在日漸相處之下產生情愫，相伴度過重重考驗。另外，除了甜寵內容外，宮廷美食與明代傳統文化美學也是《尚食》必看重點，喜歡烹飪的朋友，不防將子衿刀下那些美味的宮廷菜餚學起來，和另一半一起品嚐看看。

民以食為天，除了充滿美味宮廷佳餚的《尚食》之外，2022年還有3部絕對必看的美食影劇，保證讓你在享受戀愛氣氛之餘，也能同時大「飽」眼福。

2022必看總裁劇《陪你一起好好吃飯》

由高瀚宇、鄭湫泓主演的《陪你一起好好吃飯》，講述一對男女因為美食節目結緣的都會羅曼史，腹黑難搞的霸道總裁余昊（高瀚宇飾），因為加入美食節目，被迫與廚藝高超的下屬蘇可嵐（鄭湫泓飾）綁在一起，就此開啟一段總裁與小廚娘的療癒愛情故事。本劇以溫馨步調拍出「霸道總裁」的老套情結，實屬可愛創新，一上檔便引起滿滿話題，非常適合都會小情侶下班回家後一起看。

▲傅瓔CP《尚食》續前緣！另加碼3部年度必看美食片。（圖／翻攝自微博尚食）

▲不要再排斥總裁情結了，《陪你一起好好吃飯》這回合真的會甜死你。（圖／翻攝自微博@電視劇陪你一起好好吃飯）

2022必看陸劇《舌尖上的心跳》

《舌尖上的心跳》可以說是阮經天和宋祖兒的定情之作，雖然如今兩人已分手，但仍可在劇中看見兩人當時真切的情意。內容講述味覺驚人的少女林可頌（宋祖兒飾），在酒店客房意外認識米其林三星主廚江千帆（阮經天飾），並準備一起參加廚藝大賽，林可頌雖然有著天才味覺，卻對廚藝一竅不通，在江千帆的魔鬼訓練下，她不但在廚藝大賽中一舉奪冠，更在朝夕相處下與江千帆譜出新戀曲。

▲傅瓔CP《尚食》續前緣！另加碼3部年度必看美食片。（圖／翻攝自微博尚食）

▲《舌尖上的心跳》，料理小白看完說不定也能變成美食達人。（圖／翻攝自微博@電視劇舌尖上的心跳）

2022必看美食電影《昨日的美食》

在台灣擁有超高人氣的日本BL神劇《昨日的美食》近期也登上大螢幕啦，故事圍繞在善於料理的勤儉律師筧史朗（西島秀俊飾），與髮師戀人矢吹賢二（內野聖陽飾）的日常瑣事，除了飯桌上令人垂涎的美食外，也不忘描繪微苦卻真摯溫馨的同性伴侶生活。另外，除了找來原班人馬，為粉絲帶來更多搞笑又溫馨的故事之外，超心動的京都之旅更是必看亮點，很想去日本的朋友，可以先透過這部美食電影過過乾癮。

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關鍵字：

尚食, 延禧攻略, 許凱, 吳謹言, 傅瓔CP, 美食片, 陪你一起好好吃飯, 舌尖上的心跳, 昨日的美食

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