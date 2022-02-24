泰迪熊掰掰！英國百年品牌Harrods亞洲全撤　新光三越2折起大出清

▲英國百年品牌Harrods宣布亞洲相關業務全撤出。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

自2006年起，由新光三越百貨獨家代理進口的英國百年品牌Harrods，因全球整體決策，英國方決定全面退出亞洲市場，旗下每年推出的知名「經典泰迪熊」，還有受許多民眾親睞的各式英國茶品，在今年也將跟台灣藏家說再見，以後沒辦法這麼容易買到了。

▲經典泰迪熊系列，由左至右為警察熊、風笛熊跟守衛熊，滿滿的英倫風。

2021年全球受到COVID-19疫情影響，英國Harrods審視全球經濟環境及整體供應鏈狀況，決議於2022年全面退出亞洲市場 ，包含台灣、泰國、新加坡等地，都將停止現今的代理合作。

而Harrods在台由新光三越百貨獨家代理進口，商品包括經典茶品、造型泰迪熊、英倫風情的PVC袋、布偶與相關生活配件，配合英國經營決策，台灣Harrods的銷售據點後續規劃北、中、南期間限定Family Sale活動，推出所有商品優惠2折起出清，SKM Park櫃位、skm online的Harrods品牌旗艦館，即起同步推出全面優惠4折起活動，各位Harrods藏家們可把握在台銷售的最後機會。

特賣會時程如下：

3/1-5/8 新光三越 台北信義新天地 A8 B2

3/1-5/3 高雄SKM Park 大道西1F

3/17-4/5 新光三越 台南新天地本館5F

3/29-4/6 新光三越 台中中港店10F

3/31-4/17 新光三越 台北南西店一館9F