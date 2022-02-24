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韓女團把「球鞋」當上衣！Adidas盔甲、Nike AJ1束腰被網嗆：真的醜

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實習記者吳昀庭／綜合報導

有稍微關注KPOP偶像，都知道韓國造型師改造功力驚人，除了會自己剪衣服改變造型，還能把口罩、襪子、男生內褲等不是衣服的東西，做成性感上衣，偶像們穿上身總會引發話題。最近韓女團之間，居然流行把「球鞋」當上衣穿！像近期推出新歌的STAYC、剛出道的JYP女團NMIXX成員身上，都有球鞋的蹤跡。

▲女團把球鞋當上衣。（圖／翻攝自IG@nmixx_official）

▲韓女團流行把球鞋當上衣穿。（圖／翻攝自IG@nmixx_official、YouTube@STAYC）

新人女團STAYC近期帶著新曲《RUN2U》回歸，MV中成員YOON有一套服裝馬上在論壇引起熱議，原來她身上如戰鬥盔甲一般的上衣，竟然是由好幾雙Adidas球鞋拆解拼接而成，其中最明顯的就是白底、紅黑條紋的Adidas GX2506。特殊造型讓網友們反應兩極，有人表示：「很酷」、「符合歌曲氛圍」，也有人吐槽：「像機器人」、「真的很醜」、「如果不知道那是球鞋該有多好」。

▲女團把球鞋當上衣。（圖／翻攝自IG@nmixx_official）

▲Yoon的上衣由Adidas球鞋拼接而成。（圖／翻攝自YouTube@STAYC）

▲女團把球鞋當上衣。（圖／翻攝自IG@nmixx_official）

▲Adidas的GX2506型號球鞋。（圖／翻攝自prod.danawa.com）

不只STAYC，JYP剛出道的新女團NMIXX歌曲《OO》MV中，也有多位成員把球鞋穿上身，而這系列造型，正是出自先前製作泫雅「Nike襪子上衣」的造型師之手。成員Lily紫色蓬裙外面的馬甲，是把藍、黑配色的Nike高筒 AJ1整雙剪開，重新拼接製作而成。

▲女團把球鞋當上衣。（圖／翻攝自IG@nmixx_official）

▲Lily穿紫色蓬裙配球鞋馬甲。（圖／翻攝自YouTube@JYP Entertainment ）

▲女團把球鞋當上衣。（圖／翻攝自IG@nmixx_official）

▲Nike Air Jordan 1 Retro High 運動鞋。（圖／翻攝自farfetch.com）

成員Sullyoon則是以粉紅蓬裙，搭配粉色毛毛Converse球鞋製作的馬甲，這一雙鞋是Converse配合復活節所推出的FUZZY BUNNY系列，以經典Chuck Taylor All Star為基底，搭配粉色材質毛毛鞋面。

▲女團把球鞋當上衣。（圖／翻攝自IG@nmixx_official）

▲Converse配合復活節推出的FUZZY BUNNY系列。（圖／翻攝自solecollector.com）

另一位成員Haewon身穿鮮豔的桃紅色紗裙，配上由New Balance 530白、灰配色球鞋打造的束腰。

▲女團把球鞋當上衣。（圖／翻攝自IG@nmixx_official）

▲Haewon穿桃紅色紗裙配球鞋馬甲。（圖／翻攝自YouTube@JYP Entertainment ）

▲女團把球鞋當上衣。（圖／翻攝自IG@nmixx_official）

▲New Balance 530白、灰配色球鞋。（圖／翻攝自prodirecttennis.com）

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關鍵字：

韓國, 女團, 造型師, 改造, 球鞋, STAYC, nmixx

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