《殭屍》李瑜美、李智雅「差16歲」對尬　一黑、一白造型比美

記者王則絲／台北報導

因演出《魷魚遊戲》、《殭屍校園》而爆紅的韓女星李瑜美，近期成為時尚圈的新寵兒，日前出席品牌活動上，與以《上流戰爭》再度翻紅的凍齡女神李智雅同台現身，兩人「相差16歲」一黑、一白造型對尬比美，皆是場上亮眼焦點，誰也不輸誰。

▲李瑜美獲邀出席珠寶活動。（圖／翻攝自IG）



李瑜美近期不只成為MIU MIU的御用寵兒，日前還受邀參加珠寶品牌Tiffany & Co.傳奇黃鑽的活動，當天她穿著韓國設計師品牌YCH的黑色短禮服亮相，胸前的愛心領口襯托她的甜美氣質，也正好給了脖子上的大件珠寶作品一個絕佳的展示位置，側腰間的挖洞設計露出裡頭肌膚，小露性感，營造俏麗的少女感氛圍，一個甜笑就要電翻粉絲們。

▲李智雅現身珠寶活動，一身純白造型仙氣高雅。（圖／翻攝自IG）



而在現場藝人都默契選穿黑色服裝的情景中，李智雅獨以一襲純白禮服現身，特別搶眼，身穿希臘式長袍設計的裙裝造型剪裁十分俐落、服貼身形又具飄逸垂墜感，勾勒出李智雅凍齡的絕佳體態，高雅氣場傾瀉。今年43歲的李智雅面對在場27歲女星李瑜美一點也不失色，兩人一黑、一白造型比美，各有千秋。

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