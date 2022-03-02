《二十五》致年輕人的啟示：追求夢想跌倒可以站起來，但不要留下遺憾

實習記者施至真／綜合報導

由南柱赫、金泰梨主演的青春熱血劇《二十五，二十一》，講述擊劍少女羅希度（金泰梨飾）與身邊朋友的故事，詼諧輕鬆的步調，不禁讓人回想起十多歲的自己，除了純純的戀愛之外，羅希度面對夢想毫不畏懼的勇氣，更是所有人都該學習的精神，若是害怕失敗也不打緊，跌倒了可以再站起來，唯有不留下遺憾才是你真正該學會的功課。

▲追求夢想跌倒可以站起來，但不要留下遺憾。（圖／翻攝自IG@tvn_drama，下同）

＃成長的印記

小時候總是在父母的安排下，學習許多才藝，然而這些不見得是自己真正感興趣的才能，隨著年齡增長，接觸的事物也跟著變多，我們漸漸能分清楚自己真正想追求的目標和夢想是什麼。在故事開頭，金敏彩因為對自己失去自信，而選擇放棄芭蕾舞比賽，然而她的媽媽希度，卻為了保護擊劍夢想，用自己的方式向世界抗議，即便是身為母女，她們選擇面對的方式還是非常不同，希度不願放棄希望的精神，日後也成為她成長的印記。

＃年輕就是本錢

有句話說「年輕就是本錢，但不努力也不會產生價值」，年輕的我們有作夢的權力，因為我們還在探索這個世界，然而若是不把握青春的年歲追求夢想，等到年紀漸長，想回到過去重新開始也不行了，年輕時可以肆意享受戀愛，充實自己生活，即使遇到挫折跌倒了，也有再站起來的力量。

＃錯過會成為遺憾

有人說「青春就是有許多錯過」，因此不用害怕青春中留有遺憾，然而，多年後回憶起來，心中總有一些過不去的檻，是這些逝去的青春遺留下來的。在《二十五，二十一》中，即使教練認為希度沒有天分，她還是堅持自己所求，希度說：「只有手裡拿著劍時，能感受到心臟怦怦跳動的感受」，唯有將自己的世界打開，才能迎接新的故事，別因為害怕失敗而錯過追求夢想的機會。