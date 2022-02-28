讓化妝水CP值爆表！這4招神級用法必學　養出澎潤美人肌

文／C編

很多人都以為化妝水就是洗臉完之後擦，其實化妝水還有很多種用法，可以按照不同的需求搭配使用，以下就提供4種方式，讓化妝水CP值破表，滋養出細緻豐潤的彈力肌膚。

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1.再次清潔

洗完臉之後，很多人保養的第一步就是化妝水，建議可以用化妝棉輕輕擦拭全臉，達到第二次的清潔效果，也可以幫助肌膚帶走多餘的老廢角質，做到些微的拋光效果。

2.濕敷

以專用的化妝棉，有些可以撕成4到5片，沾取化妝水濕敷全臉，打造出細緻澎潤的臉部肌膚，同時舒緩乾燥與不適。

3.小瓶噴霧

化妝水可以分裝到小的噴霧瓶裡面，除了保濕，也可以定妝，讓妝容看起來更加貼合，或是用於曬後舒緩，加強肌膚的保水度，帶在身上相當方便。

4.冰鎮肌膚

夏日將化妝水冰鎮在冰箱裡面，天氣炎熱時，肌膚很容易燥熱、泛紅，這時取出冰過的化妝水，以化妝棉冰敷，或是用噴霧的方式也可以立刻鎮定。

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