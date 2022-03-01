fb ig video ETtoday search mobile

烏來四季山妍雙人湯屋2100元→888元　泡溫泉賞美景、爽爽放空

>

文／C編

想泡湯舒壓，全台灣有許多好地方，若焦點鎖定北部，烏來是不錯的選擇，「Her森森」推出「烏來四季山妍溫泉會館 雙人森活湯屋平日泡湯券」，原價2100元、特價888元，等於一人不到500元，限量30組，要搶要快！

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲烏來,四季山妍,泡湯,湯屋,溫泉,Her森森,。（圖／Her）

▲烏來四季山妍溫泉會館雙人森活湯屋平日泡湯券，原價2100元、特價888元，點我購買

烏來四季山妍溫泉會館坐擁層疊的群山，居高臨下將烏來山水美景盡收眼底，不僅有美麗的景色可以放鬆身心，擁有全烏來腹地最廣的面積，可以散步、觀星、賞月的渡假莊園，可以享受到新鮮的空氣與景觀。

不僅是景色超讚，湯屋本身也非常厲害，溫泉品質很高，泡完感受到全身肌膚就像是水煮蛋一般光滑細緻，湯屋空間也很大，兩人一起泡都沒有問題，完全不會覺得擠，最適合夫妻一起前往。

除了湯屋厲害之外，森活湯屋裡面還附加有和室休息區，泡完可以休息一下，頗有出國度假的感覺，整個相當具有日本風情，暫時不方便出國度假，透過「偽出國」滿足一下，順便拍照打卡秀一波！

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲烏來,四季山妍,泡湯,湯屋,溫泉,Her森森,。（圖／Her）

▲烏來四季山妍溫泉會館雙人森活湯屋平日泡湯券，原價2100元、特價888元，點我購買

「Her森森」推出「烏來四季山妍溫泉會館 雙人森活湯屋平日泡湯券」，原價2100元、特價888元，限量30組，趕快揪親朋好友一起去泡湯享受，舒緩平日壓力。

關鍵字：

烏來, 四季山妍, 泡湯, 湯屋, 溫泉, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

買之前先想4件事情！戒掉買一堆都用不到惡習　回歸清爽極簡生活

買之前先想4件事情！戒掉買一堆都用不到惡習　回歸清爽極簡生活

女團怎麼舞動髮絲都不亂！4招固定法讓頭髮紋風不動

女團怎麼舞動髮絲都不亂！4招固定法讓頭髮紋風不動

有這兩點「睡眠症狀」要注意了！很可能是憂鬱症前兆

有這兩點「睡眠症狀」要注意了！很可能是憂鬱症前兆

年紀越大、桃花越多的3星座！TOP 1活得熱烈又精彩，當然是「異性吸引機」 饗食天堂吃到撐才750元！爐烤牛排、德國豬腳　200種美饌任你挑 精緻女孩必買的3款氣墊粉餅　TOP 1加了10倍24K金打造質感肌 王淨素顏也很上鏡　靠「雙膜法」敷出發光肌 30歲前一定要懂的3件事！尤其是TOP 2更是自信立命的根本 台南三井Outlet內行人必逛4店　「比代購便宜」甜價4折起 難怪保養都沒用！5個「變醜壞習慣」快改掉　小心爛臉、狂長痘

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面