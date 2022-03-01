烏來四季山妍雙人湯屋2100元→888元　泡溫泉賞美景、爽爽放空

文／C編

想泡湯舒壓，全台灣有許多好地方，若焦點鎖定北部，烏來是不錯的選擇，「Her森森」推出「烏來四季山妍溫泉會館 雙人森活湯屋平日泡湯券」，原價2100元、特價888元，等於一人不到500元，限量30組，要搶要快！

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▲烏來四季山妍溫泉會館雙人森活湯屋平日泡湯券，原價2100元、特價888元，點我購買。



烏來四季山妍溫泉會館坐擁層疊的群山，居高臨下將烏來山水美景盡收眼底，不僅有美麗的景色可以放鬆身心，擁有全烏來腹地最廣的面積，可以散步、觀星、賞月的渡假莊園，可以享受到新鮮的空氣與景觀。

不僅是景色超讚，湯屋本身也非常厲害，溫泉品質很高，泡完感受到全身肌膚就像是水煮蛋一般光滑細緻，湯屋空間也很大，兩人一起泡都沒有問題，完全不會覺得擠，最適合夫妻一起前往。

除了湯屋厲害之外，森活湯屋裡面還附加有和室休息區，泡完可以休息一下，頗有出國度假的感覺，整個相當具有日本風情，暫時不方便出國度假，透過「偽出國」滿足一下，順便拍照打卡秀一波！

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「Her森森」推出「烏來四季山妍溫泉會館 雙人森活湯屋平日泡湯券」，原價2100元、特價888元，限量30組，趕快揪親朋好友一起去泡湯享受，舒緩平日壓力。