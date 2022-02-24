細軟髮注意！頭髮不扁塌「3秘訣」，讓你輕輕一撥就很有型

▲頭髮扁塌整個人看起來較沒精神。（圖／翻攝自IG/aoi186，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

氣溫驟降，濕濕冷冷的天氣使得頭髮變得好扁塌，一點都沒型！細軟髮的你絕對更有感，南韓頭髮養護品牌《呂Ryo》提出3招讓你解救扁塌髮，輕輕一撥就是空氣鬆柔感。

#挑對蓬鬆感洗髮精

坊間不少洗髮精訴求蓬鬆空氣感，洗完髮根鬆鬆不黏頭皮，吹乾髮時記得使用逆吹技巧，能將髮根輕鬆吹蓬，延長因濕冷氣候導致「貼頭皮」的困擾。

#維持正確洗頭頻率

即便天氣很冷，還是得堅持洗頭，若是偷懶不洗頭，容易使固態油脂過度堆積，使髮根更為扁塌。不只如此，洗完頭吹乾更顯得重要，台灣濕度普遍偏高，頭髮洗完不吹乾，頭皮的水氣重容易讓黴菌滋生，大大影響到頭皮的健康度，濕髮時頭髮也較脆弱容易造成髮絲斷裂。

#頭皮健康是根本

想要擁有豐盈秀髮，必須從強韌髮根和頭皮健康做起，除了日常的清潔頭髮，頭皮養護千萬不能省，使用養髮精華有效滋養頭皮，才能長出健康髮絲，髮絲健康了，秀髮看起來自然豐盈。

▲呂Ryo 滋養韌髮養髮精華液，80ml，799元。

含高濃縮人蔘精華，能夠鎮定頭皮、補充頭皮營養，除了日常保養外，也適用於曬後鎮定頭皮。

▲資生堂專業美髮 活耀未來無限肌能精粹，120ml，2,400元。

能將育髮能量深入至頭皮肌底，除了幫助頭髮健康生長，使生長出來的新生髮也能更強韌健康。

▲艾瑪絲 強健豐盈洗髮精，400ml，550元。

添加多重養髮植萃清爽配方，強健髮根、提升頭皮防護力。





