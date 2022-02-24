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「寶貝球糖果盒」超級逼真！掛一排在腰上變身寶可夢訓練師

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實習記者吳昀庭／綜合報導

《精靈寶可夢》裡的抓寶道具「寶貝球」非常受粉絲喜愛，很多人都想在現實生活中擁有一顆真正的寶貝球，所以許多周邊便以它為靈感，做成野餐籃、悠遊卡等各種小物。日本Bandai公司就有一款「寶貝球糖果盒」超級逼真，還可以拿來掛在腰上，讓你一圓成為寶可夢訓練師的夢。

▲寶貝球糖果盒。（圖／翻攝自as.com）

▲日本Bandai推出寶貝球糖果盒。（圖／翻攝自as.com，下同）

「寶貝球糖果盒」外型還原度超高，顏色是經典的紅配白，中間打開裡面裝有一顆顆白色薄荷糖，內部有透明夾層固定，轉開才能把糖倒出來，所以不用怕不小心散落一地。這顆球還可以固定在褲子腰帶上，甚至一次掛一整排，讓你直接變身寶可夢訓練師，外出抓寶去。

▲寶貝球糖果盒。（圖／翻攝自as.com）

▲寶貝球糖果盒。（圖／翻攝自as.com）

「寶貝球糖果盒」原本是裝糖果，吃完以後仍然可以留著繼續用，改拿來裝個人藥品就非常適合，小巧體積方便隨身攜帶，讓你直接擁有一個可愛小藥盒。除了基本款紅、白寶貝球，還有很多不同花色，像是超級球、大師球、高級球等等，粉絲們看了好想全部打包帶回家。

▲寶貝球糖果盒。（圖／翻攝自as.com）

▲寶貝球糖果盒。（圖／翻攝自as.com）

另外，經常與《精靈寶可夢》聯名的日本飾品品牌U-TREASURE，有一款熱銷品是「寶貝球戒指盒」，他們把盒子做立體球狀，上半部紅色、下半部白色，蓋起來就是一顆寶貝球，打開來則裝了一枚戒指，可以選擇寶可夢婚戒湊一組，如果你的另一半是寶可夢迷，拿來求婚或紀念日時送禮超級浪漫。

▲寶貝球糖果盒。（圖／翻攝自as.com）

▲日本U-TREASURE推出寶貝球戒指盒。（圖／翻攝自u-treasure.jp，下同）

▲寶貝球糖果盒。（圖／翻攝自as.com）

▲寶貝球糖果盒。（圖／翻攝自as.com）

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關鍵字：

寶可夢, 精靈寶可夢, pokemon, 寶貝球, 藥盒, 戒指

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