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網友推薦彰化必吃肉圓是這間！小判燒、麵線糊　7間美食在地人最愛

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圖、文／MENU美食誌

彰化除了必吃的肉圓，還有甜點、蛋黃酥、麵線糊、木瓜牛奶在等著你！

米弎豆お茶処／MISATO
彰化縣／鹿港鎮

小判燒有脆粒紅豆、香醇芋頭、香濃芝麻、抹茶紅豆等四種口味，除了單顆購買，店家也有推出8入與12入的禮盒包裝。小判餅外層口感微酥、內層則是麻糬QQ的口感。

▲彰化美食。（圖／MENU美食誌）

▲小判燒（圖／美食客美食吃胖胖提供）

北門口肉圓
彰化縣／彰化市

被網路推薦為彰化必吃肉圓！肉圓先蒸後炸，皮炸到酥脆的口感，很厚卻很脆，相當有咬勁，內餡豬肉塊軟嫩帶Ｑ，還有香菇和炸蛋加持。

▲彰化美食。（圖／MENU美食誌）

▲北門口肉圓（圖／美食客陳伊哇提供）
阿三肉圓
彰化縣／彰化市

一顆顆肉圓炸得金黃酥脆搭配特調醬汁，內餡有切片花菇、鴨蛋以及非常扎實的肉餡，另外要配上一碗龍骨髓湯，由每日現取的溫體豬脊髓做成蒸蛋，非常滑嫩又清甜！

▲彰化美食。（圖／MENU美食誌）

▲阿三肉圓（圖／美食客提拉米蘇提供）

有片森林 COFFEE ROASTING／PLANTING
彰化縣／員林市

漂亮的建築外觀配上許多的植物，每個角落都很好拍照！必點珍珠奶茶戚風蛋糕，珍珠及焦糖如火山熔岩般洩下，戚風蛋糕則是很空氣感，搭配鮮奶油非常好吃！

▲彰化美食。（圖／MENU美食誌）

▲有片森林 （圖／美食客Kawei提供）

彰化木瓜牛乳大王創始店
彰化縣／彰化市

創立於民國47年，堅持只使用鮮乳及新鮮水果調製，是現打的果汁及牛乳。質地很濃稠的木瓜牛乳，甜度剛好不會過甜。

▲彰化美食。（圖／MENU美食誌）

▲彰化木瓜牛乳大王創始店（圖／美食客宜蘭女孩兒與彰化台中淵淵進食中提供）

不二坊（僅此一家 別無分店）
彰化縣／彰化市

蛋黃酥的外皮相當酥脆且有層次，一口咬下香氣佈滿口腔，甜而不膩的紅豆泥內餡超濕潤，蛋黃香氣鹹香十足，兩者搭配的恰恰好！

▲彰化美食。（圖／MENU美食誌）

▲不二坊蛋黃酥（圖／美食客momo提供）

王罔麵線糊
彰化縣／鹿港鎮

在鹿港營業92年的麵線糊老店，陪在地人長大的好滋味！大碗30元，有赤肉條、蛋花、小蝦米等，古早味麵線顏色偏白、看起來很清淡，但吃起來味香濃郁，口感滑順帶些甜味！

▲彰化美食。（圖／MENU美食誌）

▲王罔麵線糊（圖／美食客源仔的美食日記提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 小吃, 美食, 外帶, 小判燒, 彰化, 員林, 甜點, 蛋糕, 抹茶, 景觀餐廳, 木瓜牛乳, 水果, 咖啡廳, 肉圓, 芋頭, 芝麻, 蛋黃酥, 鹿港老街, 麵線

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