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下雨天出門就變毛燥頭 　5招「自救大法」恢復柔順秀髮

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實習記者施至真／綜合報導

近期連日降雨讓各地民眾大喊「快要長香菇啦」，除了出門打傘不方便，濕漉漉的天氣更是頭髮造型的剋星，瀏海扁塌不說，平時柔順的秀髮也變得毛躁亂翹，讓人就算有心打理，也不知道該從何下手才好，今天就來盤點5項自救大法，輕鬆告別惱人的毛躁問題。

▲5招「自救大法」輕鬆告別惱人毛躁問題。（圖／翻攝自Dyson）

▲下雨天頭髮毛燥好困擾。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

＃用對梳子最重要

塑膠梳子價格實惠是最多人的選擇，美妝網友也曾討論過使用塑膠製梳子容易產生靜電，增加髮絲毛躁感，事實上即使使用木製梳子，也會有靜電問題，兩者差別只在排電量的大小而已。若是擔心靜電會讓髮絲隨意揚起，造成毛躁感加劇，可在梳子上噴一點水，就能和惱人的靜電說再見。

＃髮油要用對

下雨天，不論是自然捲還是經過染燙的毛髮，都會變得毛躁難整理，若是在頭髮吹到半乾時，塗抹適量髮油在手上，接著慢慢地由內而外、由上而下地輕拍在頭髮上，可以改善因為缺乏養護而毛躁的髮質問題，不過切記不要以搓揉的方式擦拭髮油，容易造成毛鱗片相互摩擦，並造成頭髮的二度傷害。

▲5招「自救大法」輕鬆告別惱人毛躁問題。（圖／翻攝自Dyson）

▲梳子和髮油是最基礎的打底用品。（圖／翻攝自AVEDA，巴黎萊雅）

＃造型工具不可少

有人說「下雨天沒有造型可言」，為了讓頭髮一直維持在整齊不毛躁的狀態，適時使用離子夾或電棒等造型工具，能夠改善頭髮毛躁、扁塌的問題，不過因為濕氣影響，使用造型工具只能暫時改善問題，若是想要延長造型壽命，還可以搭配定型液一起使用，就算下雨天也能擁有清爽不糾結的秀髮。

＃冷熱風交替吹

你知道吹頭髮也是有技巧的嗎？剛洗完澡濕答答的頭髮，應該先用毛巾按壓、輕拍，將頭髮表面的水分帶走，才不會讓頭髮突然接觸高溫而受損變毛躁，另外將頭髮用熱風吹至7分乾後，再改用冷風撫平毛鱗片，可以讓髮質更柔順有光澤。

▲5招「自救大法」輕鬆告別惱人毛躁問題。（圖／翻攝自Dyson）

▲適當使用造型工具，可幫助髮型迅速定型。（圖／翻攝自Dyson）

＃妝髮水噴一下最快速

受損的髮質吸收水分的效果有限，容易變得雜亂毛躁，其實只要在頭髮表層輕輕噴上妝髮水，裡面的養護成分就能提升髮絲保濕度，讓毛躁不受控的頭髮快速恢復柔順光澤。妝髮水絕對是趕時間時最得力的小幫手，不過在使用時也別貪心，一次噴太多，會出現黏膩結塊的反效果，因此建議有毛躁困擾的朋友適度使用即可。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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關鍵字：

下雨天, 毛躁, 頭髮毛燥, 髮型, 髮型問題

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