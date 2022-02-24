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方圓臉女孩好困擾！掌握3大重點看起來既顯臉小、又不會很方正

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記者李薇／綜合報導　圖／微博、IG

很多方圓臉的女孩都有一樣的困擾，就是不管怎麼打扮都難以遮住自己臉部的缺陷，看起來又大又方，以下就特搜3個方圓臉不要做的事情，從妝容到生活層面，都有細節要注意，只要修正了，就可以改善臉部太過方圓的狀態。

▲方圓臉,臉型,妝容,帽子,髮型。（圖／微博、IG）

＃妝容

1.不要畫很平直的眉毛，這樣會加重臉型的方正感，建議可以改畫有一點點上挑、眉尾稍微圓潤一點的眉型，看起來會讓整個人變得更加柔和細緻。

2.不要畫唇線特別清楚的大紅唇，因為這樣會讓整個人臉型看起來有菱有角，顯土味，建議挑選唇中深、唇邊淺的漸層花瓣唇，才可以讓人看起來時髦。

▲方圓臉,臉型,妝容,帽子,髮型。（圖／微博、IG）

＃髮型

1.很適合現在女星流行的公主切，因為可以遮住臉部下顎角突出的部分，讓整個人看起來只有下巴尖，而且可長、可短的自由切換，換造型很方便。

2.短髮到肩膀或是下顎角的位置，避免留瀏海、大旁分可以改善臉部方正感，同時還會讓五官看起來更加立體。

▲方圓臉,臉型,妝容,帽子,髮型。（圖／微博、IG）

＃帽子

1.鴨舌帽禁止，因為會讓臉型上半部都被遮住，只留下鈍感的下半部，看起來顯臉大，建議挑選帽簷寬的單品，可以讓整個人的臉型跟帽子間有預留空間，看起來就會比較顯年輕。像是斜戴貝蕾帽，也是很好的穿搭單品，可以增添整個人的時髦感，整個人更有亮點。

關鍵字：

方圓臉, 臉型, 妝容, 帽子, 髮型

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