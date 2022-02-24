「最辣貓女」胸下開洞碾壓紅毯！　同框蝙蝠俠畫面火花十足

記者王則絲／外電報導

最新版《蝙蝠俠》（The Batman）電影即將於3月4日上映，新任蝙蝠俠羅伯派汀森（Robert Pattinson）與搭檔女星柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）23日合體現身倫敦特映會，柔伊以一襲SAINT LAURENT「胸下開洞」的貼身禮服驚豔全場，堪稱「最辣貓女」，而羅伯派汀森則是穿著Oversized西裝亮相，展現高超時尚駕馭力，兩人不只碾壓紅毯，同框畫面更是充滿火花。

▲柔伊克拉維茲穿著SAINT LAURENT黑色性感禮服現身映會紅毯，堪稱最辣貓女。（圖／品牌提供、達志影像）



柔伊克拉維茲一直以來都與SAINT LAURENT有緊密合作，幾乎包辦她所有公開造型，這回電影映會紅毯上，她身穿來自SAINT LAURENT 2022春季系列的黑色愛心花瓣剪裁長禮服，胸下位置鏤空設計讓胸型乍現，又巧妙遮住重點部位，遊走危險邊緣，十足展現YSL風格的性感，由柔伊演繹起來非常適合，立刻成為現場目光焦點。

▲羅伯派汀森以Jil Sander廓形西裝造型現身映會。（圖／達志影像）



飾演蝙蝠俠的羅伯派汀森，則是穿著Jil Sander的廓形剪裁Oversized西裝，利用他185公分的高挑身形輕鬆撐起，顯得十分前衛時髦，顛覆男星們於紅毯常選擇的造型，也與平時豪放不羈又頹廢的他判若兩人。

▲羅伯派汀森與柔伊克拉維茲同框畫面火花十足。（圖／達志影像）



而羅伯派汀森與他的「最辣貓女」柔伊克拉維茲同框畫面曝光，可以看得出來兩人私下培養出好感情，拍照時互相都露出了笑容，其中柔伊仰頭大笑的畫面更流傳網路，讓粉絲們不禁好奇，羅伯派汀森究竟又講了什麼笑話？

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