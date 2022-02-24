fb ig video ETtoday search mobile

ANNA HU牡丹戒身價1.7億　罕見3克拉藍鑽坐鎮

>

記者陳雅韻／台北報導

台灣珠寶設計師Anna Hu（胡茵菲）自創品牌ANNA HU，今發表全新Peony Heart牡丹之心、Enchanted Orchid印象春蘭與Modern Art Deco新藝術系列作品，新戒指多以大克拉的頂級寶石為主石，身價最高的是鑲嵌重達3克拉心形切割濃彩藍鑽的牡丹之心系列戒指，鏤空愛心花瓣環繞主石，從任一角度包括戒環都可見到甜美的心形，展現百花之王的氣勢，身價高達1.7億元。

▲▼ ANNA HU 。（圖／公關照）

▲ANNA HU Peony Heart牡丹之心系列藍鑽戒指，主石為3克拉心形明亮式切工濃彩藍鑽，約170,000,000元。（圖／Anna Hu提供，以下同）

▲▼ ANNA HU 。（圖／公關照）▲▼ ANNA HU 。（圖／公關照）

▲ANNA HU Modern Art Deco新藝術系列10.11克拉祖母綠切割黃鑽戒指（左）約56,000,000元，主石為3.35克拉濃彩藍綠鑽的新藝術系列戒指約98,000,000元。

ANNA HU同樣強調主石之美的Modern Art Deco新藝術系列戒指，分別選用3.35克拉濃彩藍綠鑽、10.11克拉祖母綠切工豔彩黃鑽、5.02克拉梨形切工豔彩黃鑽、6.30克拉梨形切工帕拉伊巴碧璽等作為主角，結合發想自紐約古根漢博物館（Guggenheim Museum）內經典的螺旋階梯結構、蜂巢圓頂和坡道外牆高窗的自然光線，創作迴旋線條的戒環烘托珍罕寶石；而既有的Enchanted Orchid印象春蘭系列變迷你了，但融入嶄新的奈米鍍色科技，讓18K白金呈現亮眼的綠或粉紫色，點綴會輕輕顫動的Briolette切工鑽石珠，當中花朵戒指可轉化為項鍊鍊墜。

▲▼ ANNA HU 。（圖／公關照）▲▼ ANNA HU 。（圖／公關照）

▲ANNA HU Enchanted Orchid 印象春蘭系列鑽石戒指可轉換成鍊墜（左）約1,660,000元，印象春蘭系列鑽石耳環約1,680,000元。

花朵常成為珠寶設計的主題，以巨鑽作品著稱的英國珠寶商Graff（格拉夫），即以英式花園綻放的小花為靈感創作Wild Flower系列，沒有天價的主石，而以設計感取勝，打造一件件適合日常穿搭的鑽石花朵珠寶，手環、戒指、項鍊各有豐富的款式，讓佩戴者能一次戴上多件做層疊配搭。

▲▼ ANNA HU 。（圖／公關照）

▲Graff鑲嵌美鑽的Wild Flower系列款式豐富。（圖／Graff提供，以下同）

▲▼ ANNA HU 。（圖／公關照）

▲Graff不同長度的Wild Flower系列項鍊可層層疊戴。

►朴敏英演一夜情裸香肩　8萬寶格麗耳環跟著搶鏡

►藍蝴蝶珠寶翩飛　梵克雅寶活潑設計百搭

關鍵字：

ANNA HU, Graff

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

ET Fashion

推薦閱讀

百億千金掛「金豬牌＋18只金手鐲」出閣　貴氣造型配花海氣勢驚人

百億千金掛「金豬牌＋18只金手鐲」出閣　貴氣造型配花海氣勢驚人

凱特王子妃、丹麥王儲妃平民出身受愛戴　會面穿搭顯露好默契

凱特王子妃、丹麥王儲妃平民出身受愛戴　會面穿搭顯露好默契

魔術方塊躍上G-SHOCK　錶圈隨意換像轉方塊

魔術方塊躍上G-SHOCK　錶圈隨意換像轉方塊

百年靈聯名摩托車耍帥　冰藍色錶竟有蝴蝶結 GP陽剛「肌肉車」外型石英錶回歸　私密日期功能記住好日子 凱特王子妃穿高跟鞋溜滑梯穩住優雅形象　開懷大笑洩童心 Uniqlo大使是冬奧金牌好手！　頂髒辮、戴歐米茄錶根本日雜型男 Jisoo滿手卡地亞好時髦　3萬三環戒是小資女不敗首選 新加坡百億千金再婚豪奢高調　新人被千萬黃金與山珍海味淹沒 Seiko高級錶星軌面盤好神祕　限量款更纖薄

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面