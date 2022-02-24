ANNA HU牡丹戒身價1.7億　罕見3克拉藍鑽坐鎮

記者陳雅韻／台北報導

台灣珠寶設計師Anna Hu（胡茵菲）自創品牌ANNA HU，今發表全新Peony Heart牡丹之心、Enchanted Orchid印象春蘭與Modern Art Deco新藝術系列作品，新戒指多以大克拉的頂級寶石為主石，身價最高的是鑲嵌重達3克拉心形切割濃彩藍鑽的牡丹之心系列戒指，鏤空愛心花瓣環繞主石，從任一角度包括戒環都可見到甜美的心形，展現百花之王的氣勢，身價高達1.7億元。

▲ANNA HU Peony Heart牡丹之心系列藍鑽戒指，主石為3克拉心形明亮式切工濃彩藍鑽，約170,000,000元。（圖／Anna Hu提供，以下同）

▲ANNA HU Modern Art Deco新藝術系列10.11克拉祖母綠切割黃鑽戒指（左）約56,000,000元，主石為3.35克拉濃彩藍綠鑽的新藝術系列戒指約98,000,000元。

ANNA HU同樣強調主石之美的Modern Art Deco新藝術系列戒指，分別選用3.35克拉濃彩藍綠鑽、10.11克拉祖母綠切工豔彩黃鑽、5.02克拉梨形切工豔彩黃鑽、6.30克拉梨形切工帕拉伊巴碧璽等作為主角，結合發想自紐約古根漢博物館（Guggenheim Museum）內經典的螺旋階梯結構、蜂巢圓頂和坡道外牆高窗的自然光線，創作迴旋線條的戒環烘托珍罕寶石；而既有的Enchanted Orchid印象春蘭系列變迷你了，但融入嶄新的奈米鍍色科技，讓18K白金呈現亮眼的綠或粉紫色，點綴會輕輕顫動的Briolette切工鑽石珠，當中花朵戒指可轉化為項鍊鍊墜。

▲ANNA HU Enchanted Orchid 印象春蘭系列鑽石戒指可轉換成鍊墜（左）約1,660,000元，印象春蘭系列鑽石耳環約1,680,000元。

花朵常成為珠寶設計的主題，以巨鑽作品著稱的英國珠寶商Graff（格拉夫），即以英式花園綻放的小花為靈感創作Wild Flower系列，沒有天價的主石，而以設計感取勝，打造一件件適合日常穿搭的鑽石花朵珠寶，手環、戒指、項鍊各有豐富的款式，讓佩戴者能一次戴上多件做層疊配搭。

▲Graff鑲嵌美鑽的Wild Flower系列款式豐富。（圖／Graff提供，以下同）





▲Graff不同長度的Wild Flower系列項鍊可層層疊戴。

►朴敏英演一夜情裸香肩 8萬寶格麗耳環跟著搶鏡

►藍蝴蝶珠寶翩飛 梵克雅寶活潑設計百搭



