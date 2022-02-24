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居家健身夯　健身魔鏡上線World Gym頻道　台隆手創館設體驗專區

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▲居家健身。（圖／品牌提供）

▲喬山與台隆手創館針對居家健身，提供專屬服務與體驗新內容。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情難料，但運動習慣很難停歇，看準不能停又日益茁壯的居家健身市場，早已在疫情期間以「健身魔鏡」產品佈局的喬山，近期又宣布與連鎖健身品牌World Gym合作推出專屬線上頻道，以豐富使用者更多元的健身內容，台隆手創館也以居家健身為發想，推出門市體驗的企劃，在店頭設置Uniigym體驗區，讓消費者輕鬆購買適合自己的健身商品。

喬山開發的居家健身產品@Mirror健身魔鏡和@Cycle健身飛輪，結合線上課程平台，在家就可進行多樣化的隨選課程，找來高人氣世界球后戴資穎代言，在疫情年銷量開出紅盤，2020年還曾出現供不應求的狀況，為強化隨選課程陣容，近期也宣布與連鎖健身中心World Gym，開設專屬頻道。

▲居家健身。（圖／品牌提供）

該頻道主打「針對性訓練」及「短課程」，以搭配居家健身環境和抓緊零碎時間的概念為特色，共有20位專業教練，規劃包含肌力、有氧、瑜珈、伸展、拳擊5大訓練主題的課程，其中有氧主題更強打World Gym獨家「體塑流動」，利用瑜珈及皮拉提斯的動作，做赤足流動式的串聯，配合音樂節奏的練習以提高心肺功能、肌耐力、平衡與核心，達到全身連動性的進階運動，會員需要每月支付100元即可加訂。

▲居家健身。（圖／品牌提供）

而居家通路台隆手創館，則針對後疫情時代的居家健身需求，推出LIFE PLUS！計畫，以多元體驗型賣場為目標，運用數位科技，讓顧客有不同以往的消費體驗，並將持續引進各種人氣IP主題展、快閃專區、異業合作等，讓消費者每次進店都有新體驗。

▲居家健身。（圖／品牌提供）

即起台隆手創館美麗華門市成立「打造你的居家健身房」專區，精選居家健身相關的產品，包括彈力帶、啞鈴、無負重跳繩等，再搭配Uniigym多元的運動課程，可直接現場體驗，把適合自己使用的健身器材買回家，並於2／26下午2點至3點，每半小時將舉辦一場AI互動體感PK賽，體驗參賽的民眾即可獲得精美好禮，冠亞軍還可獲健身器材。

▲居家健身。（圖／品牌提供）▲居家健身。（圖／品牌提供）

▲MUVA瑜珈美體雙享組，售價320元，特價229元；Lourdes Style智慧型棒式平衡板AX-KXL5800，售價2,780元。

▲居家健身。（圖／品牌提供）▲居家健身。（圖／品牌提供）

▲Concern康生計數無線負重跳繩，售價990元；銀炫極速健腹輪 CON-YG010，售價1,680元，特價880元。

關鍵字：

居家健身, 喬山, 健身魔鏡, World Gym, 台隆手創館, Uniigym

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