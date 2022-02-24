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冬天喝酒正好保暖？營養師揭酒後4現象　可能「反而失溫」

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▲▼ 營養師揭「喝酒不保暖」真相 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師指出，「喝酒可以保暖」是錯誤觀念。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unslpash、pexels

寒流來襲，近來天氣冷颼颼，除了總想喝熱湯熱飲來溫暖身體，是不是有些人也喜歡靠喝酒來「保暖」？有這個習慣的人要小心！營養師姚晴徽就表示，喝酒並不能真正的保暖，喝酒後身體會有4個現象，反而可能使體溫散失，造成失溫危險，喜歡喝酒的人，冬天飲酒時要特別注意保暖。

▲▼ 營養師揭「喝酒不保暖」真相 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

姚晴徽表示，或許是因俄羅斯人愛喝伏特加，所以導致不少人會有「喝酒保暖」的錯誤印象，但其實俄羅斯人酒後失溫凍死的悲報卻時有所聞。失溫（Hypothermia）定義為身體核心溫度低於攝氏35度，嚴重的話可能會危及生命，而酒精和低溫環境則是造成失溫的危險因子之二。

▲▼ 營養師揭「喝酒不保暖」真相 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

姚晴徽也解釋，喝酒時會感覺身體發熱的原因來自心跳加速、血壓升高和皮膚血管擴張，當血液流向皮膚表面，使得體表溫度增加，因此讓人誤以為喝酒可以保暖。但實際情況是，喝酒後會有以下4個現象，導致酒後可能使體溫散失。

1.血管擴張加速散熱

皮膚表面血管擴張，體溫上升後又快速下降，加速體熱散失，特別是在寒冷的環境下。

2.汗水蒸發

流汗增加，水分蒸發，使體熱散失。

▲▼ 營養師揭「喝酒不保暖」真相 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.肌肉過於放鬆無法生熱

喝酒後肌肉過於放鬆，失去顫抖（shiver）能力，使得內源性生熱減少。

4.對溫度變化的感知下降

意識模糊，失去對外界溫度的感知。

▲▼ 營養師揭「喝酒不保暖」真相 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

最後姚晴徽也提醒，雖然以台灣的氣溫來說，比較不像寒冷地區這麼危險，但冬天喝酒還是要小心，尤其最近寒流來襲，如果喝嗨了還脫衣服，沒注意自己身在何處的話，也會不知不覺暴露在危險之中。所以，別再把喝酒當成保暖的方法，多吃點產熱、營養食物，衣服穿暖一點可能會更溫暖。

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關鍵字：

保暖, 抗寒, 酒精, 喝酒, 迷思, 錯誤觀念, 真相, 營養師

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