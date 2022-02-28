全台6間「炸雞」最酥脆多汁！韓式口味超級過癮、藍蜻蜓去台東必訪

圖、文／MENU美食誌

一口炸雞、一口啤酒下肚，一天的疲勞全部退散！

KATZ FUSION RESTAURANT 卡司複合式餐廳美術園道店

台中市／西區

除了販賣了韓式料理之外，另外也融入了美式風格，打造出美韓料理。鹹中帶甜，吃完會想要吮指的蒜香奶油鹹醬炸雞，蒜味十足且炸雞外皮很酥脆，配上一旁是炸薯片好吃又過癮！

▲卡司複合式餐廳美術園道店（圖／美食客宇弈吃美食提供）

NENE CHICKEN高雄五福店

全台多間分店

韓國第一大韓式炸雞連鎖名店，醬汁都是韓國直送來台的醬汁。炸雞共有8種口味，炸雞肉質鮮嫩多汁，外表粉衣相當酥脆，淋上醬汁後很入味且粉衣也保留酥脆度。

▲NENE CHICKEN高雄五福店（圖／美食客Huashi提供）



娘子炸雞

台北市／大安區

提供十種口味的炸雞及特色韓食、韓國啤酒與飲料，搭配小菜吃到飽。事先醃過並裹粉油炸，再與韓式辣醬快炒過的韓式辣味炸雞，微辣中帶有淡淡香甜氣息，是令人驚喜的美妙滋味。

▲娘子炸雞（圖／美食客Hannah提供）

藍蜻蜓炸雞速食專賣店

台東縣／台東市

雞腿炸至金黃酥脆的外皮，看起來格外邪惡誘人，麵衣依稀可以看到香料的感覺，一口咬下不僅酥脆夠味，搭配外酥內嫩的口感更是美味！

▲藍蜻蜓炸雞速食專賣店（圖／美食客Lane的吃貨人生提供）

阿鋐炸雞

台東縣／台東市

雞腿外皮鹹香帶有醃料香氣，一口咬下帶有些微肉汁，肉質軟嫩香Q；雞塊很夠味，香氣十足，雞塊和骨頭的比例剛好，熱呼呼的吃起來超級過癮！

▲阿鋐炸雞（圖／美食客Lane的吃貨人生提供）

朴大哥的韓式炸雞

台中市／西屯區

店裡的裝潢非常繽紛，搭配kpop韓國流行音樂，氣氛十分活絡。辣中帶甜的火紅辣雞翅，肉醃得很入味，外皮酥脆再搭配醬汁，十分開胃！

▲朴大哥的韓式炸雞（圖／美食客Chien Yeh Yu提供）

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