售價超親民！YEEZY GapＸBALENCIAGA上架　加碼肯爺最愛「黑面罩」

記者王蓁蓁 / 台北報導

美國嘻哈饒舌歌手肯爺Kanye West（現改名為Ye）與平價服飾Gap聯手推出的「YEEZY Gap」，終於在萬眾矚目下公佈與BALENCIAGA（巴黎世家）的全新聯乘系列，稍早一口氣曝光完整形象照，全系列環繞著黑色為主軸，模特兒也皆以黑色面罩蒙臉，部分商品Oversize帽T、T恤、牛仔套裝已搶先在YEEZY Gap平台上架，大家最關注的價格同樣沒讓人失望，幾乎都是千元即可入手，令不少時尚迷直呼：「根本是用GAP的價格買BALENCIAGA！」驚喜不只如此，就連肯爺同時釋出的新專輯《DONDA2》周邊，也與BALENCIAGA聯名出品，而且也不忘把自己最愛的「黑色面罩」納入其中。

▲YEEZY Gap與法國百年精品BALENCIAGA跨界推首個聯名系列。（圖 / 翻攝IG@yeezyxgap)

YEEZY Gap這回與法國百年精品BALENCIAGA的跨界聯名，第一波聯名供8件單品，一上架立馬搶售一空，原因除了其「親民售價」，最重要的還是少不了肯爺的號招力，這回YEEZY GapＸBALENCIAGA開售，主要以暗色系為主軸，萬眾矚目的黑灰色Oversize帽T，不同於YEEZY Gap之前推出的無Logo款式，帽T正面綴有大大的品牌標誌「GAP」，翻轉背後能看見一隻展翅高飛的白鴿，象徵著和平及對未來的無限希望。

▲YEEZY GapＸBALENCIAGA Oversize帽T，NT$‌8,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲YEEZY GapＸBALENCIAGA 長袖T恤，NT$‌5,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

T恤部分也有同樣有GAP標誌加上白鴿的款式、長袖T恤則是換成黑色鴿子，另外也有低調的小方塊LogoT恤可做選擇，而系列褲裝據說是與上身配套的套裝，整套搭配下來肯定帥炸天！水洗牛仔外套雖然是系列中價格最高，但也是2萬元有找，也呼應了肯爺承諾過希望「人人都有YEEZY穿」的願景。

▲YEEZY GapＸBALENCIAGA 小Logo T恤，NT$‌4,300 ; 褲裝，NT$‌6,400。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲YEEZY GapＸBALENCIAGA 牛仔外套，NT$‌16,000 ; 牛仔褲裝，NT$‌7,800。（圖 / 翻攝品牌官網）

同一時間，肯爺也釋出他的最新專輯《DONDA2》與周邊，商品同樣找來BALENCIAGA聯手打造，只能說肯爺果然就是肯爺，系列除了基本的長袖T恤與寫有專輯名稱《DONDA》的棒球帽，最令粉絲們興奮的便是「拉鍊黑色面罩」，是肯爺出席各大場合最愛配戴的單品之一，縱觀此次YEEZY GapＸBALENCIAGA的形象廣告肯爺也大幅採用，還不快把它納入此次必買清單。

▲Kanye West《DONDA2》找來BALENCIAGA聯手打造本次專輯周邊。（圖 / 翻攝海肯音樂官網、FARFETCH）

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